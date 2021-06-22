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Diego Laxalt, Moskova'ya transfer oldu

22.06.2021 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milan, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde de bulunan Uruguaylı Diegp Laxalt'ın Rus ekibi Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu resmen duyurdu.

Diego Laxalt, Moskova'ya transfer oldu

Galatasaray ve Beşiktaş 'ın transfer listesinde bulunan Milan'lı Diego Laxalt'ın yeni takımı resmen açıklandı.

İtalyan devinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Uruguaylı sol bekin Rus ekibi Dinamo Moskova'ya transfer olduğu açıklandı. Yapılan açıklamada, "Diego Sebastián Laxalt Suárez'in 1 Temmuz 2021'den itibaren kalıcı bir anlaşma ile FK Dinamo Moskova'ya katıldı. Diego'ya profesyonelliği için teşekkür eder, kişisel ve profesyonel geleceği için en iyisini dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Milan
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