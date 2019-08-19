Diego Laxalt'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Yaz transfer döneminin başladığı günden bu yana sol bek arayışında olan Fenerbahçe'nin Milan'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Diego Laxalt ile ilgilendiği öne sürülmüştü. Konuyla ilgili İtalyan basınından Sarı Lacivertliler'i heyecanlandıran bir haber geldi.

Radio Rossonera'dan Pietro Balzano Prota, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde "Fenerbahçe, Laxalt transferi için bazı temaslarda bulundu. Oyuncu, gelen teklifi çok olumlu karşıladı. Bundan sonraki iş, Milan'la anlaşmak" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun menajerliğini yapan Ariel Krasouski de 20 Ağustos Salı günü Milan yönetimiyle görüşeceklerini açıklamıştı.

