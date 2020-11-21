Diego Perotti: Çok mutluyum

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 5-1 yendiği maçta iki gol atarak yıldızlaşan Diego Perotti büyük bir mutluluk yaşadığını ifade etti.
Attığı gollerden daha ziyade takımın kazanmasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Perotti, "Her oyuncu için gol atmak, attırmak zevktir. Bugün 2 gol attım. Çok mutluyum. Gollerimden önemlisi takımın 3 puan almasıydı. Maç beraberliğe dönmüştü ama farklı kazanmayı bildik. Takımımı kutluyorum. Gol atmak mutluluk verici" dedi.
Attığı 2. golden sonra Fenerbahçe'nin oyuna tamamen hakim olduğunun da altını çizen Perotti, "Golüm şu açıdan iyiydi, attığım 2. golden sonra oyuna hakimiyet kurduk. Yediğimiz golden sonra iyi oynamıyorduk aslında. Fenerbahçe'de performansımı artırıp takıma daha fazla yardımcı olacağımı umuyorum" şeklinde konuştu.
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