SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Diego Perotti: Çok mutluyum

Diego Perotti: Çok mutluyum

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.11.2020 20:00 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Diego Perotti, Gençlerbirliği maçının ardından konuştu.

Diego Perotti: Çok mutluyum

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 5-1 yendiği maçta iki gol atarak yıldızlaşan Diego Perotti büyük bir mutluluk yaşadığını ifade etti.

Attığı gollerden daha ziyade takımın kazanmasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Perotti, "Her oyuncu için gol atmak, attırmak zevktir. Bugün 2 gol attım. Çok mutluyum. Gollerimden önemlisi takımın 3 puan almasıydı. Maç beraberliğe dönmüştü ama farklı kazanmayı bildik. Takımımı kutluyorum. Gol atmak mutluluk verici" dedi.

DAHA FAZLA HAKİM OLDUK

Attığı 2. golden sonra Fenerbahçe'nin oyuna tamamen hakim olduğunun da altını çizen Perotti, "Golüm şu açıdan iyiydi, attığım 2. golden sonra oyuna hakimiyet kurduk. Yediğimiz golden sonra iyi oynamıyorduk aslında. Fenerbahçe'de performansımı artırıp takıma daha fazla yardımcı olacağımı umuyorum" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSeda Bakan koronavirüse yakalandıSeda Bakan koronavirüse yakalandı
Mert Hakan'ın füzesi sosyal medyayı salladıMert Hakan'ın füzesi sosyal medyayı salladı
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi
Yasaklar yanlış anlaşılınca sokaklar boş kaldı
Yasaklar yanlış anlaşılınca sokaklar boş kaldı
CANLI | Gençlerbirliği -Fenerbahçe
CANLI | Gençlerbirliği -Fenerbahçe
12 Dev Adam'ın yeni hocası belli oldu
12 Dev Adam'ın yeni hocası belli oldu
F.Bahçe'den başkentte gol şov!
F.Bahçe'den başkentte gol şov!
Mert Hakan'ın füzesi sosyal medyayı salladı
Mert Hakan'ın füzesi sosyal medyayı salladı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Türk sporunun efsane ismi hayatını kaybetti
Türk sporunun efsane ismi hayatını kaybetti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İç çamaşırlı pozunu paylaştı... Binlerce beğeni yağdı
İç çamaşırlı pozunu paylaştı... Binlerce beğeni yağdı
Efsane isim Fenerbahçe'ye geri döndü!
Efsane isim Fenerbahçe'ye geri döndü!
Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma tamam...
Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma tamam...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mert Hakan Yandaş: "Kankamla sarılıyordum, golü kaçırdım"
Kankamla sarılırken, golü kaçırdım
Fenerbahçe'nin deplasman serisi devam etti!
Fenerbahçe'nin deplasman serisi devam etti!
Diego Perotti: Çok mutluyum
Diego Perotti: Çok mutluyum
Mert Hakan Yandaş: Gol atacağımı söylediler
Mert Hakan Yandaş: Gol atacağımı söylediler
ÖZET | Gençlerbirliği - Fenerbahçe: 1-5
F.Bahçe'den başkentte gol şov!
Mert Hakan'ın füzesi sosyal medyayı salladı
Mert Hakan'ın füzesi sosyal medyayı salladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.