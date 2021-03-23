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Diego Perotti, Türkiye'ye geri döndü!

23.03.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de bir süredir takımdan ayrı kalan Diego Perotti, Türkiye'ye geri döndü.

Diego Perotti, Türkiye'ye geri döndü!

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Diego Perotti, Finlandiya'da ameliyat olduktan sonra ülkesine giderek rehabilitasyon sürecini sürdürmüştü.

Yurt dışındaki tedavisi tamamlanan Perotti İstanbul'a döndü. Yıldız isim sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve çalışmalarına burada devam ettiğini duyurdu.

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Serie A ekibi Roma'dan bonservis ödenmeden transfer edilen Perotti, sarı-lacivertli formayla çıktığı 4 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

Perotti'nin Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Diego Perotti
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