Diego Simeone: Falcao vardı, kazandım

Bu transfer döneminde AS Monaco takımından Galatasaray'a transfer olan Radamel Falcao hakkında eski hocası Diego Simeone'den açıklamalar geldi.

İspanyol basınına konuşan Diego Simeone, Galatasaraylı Radamel Falcao’dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Kolombiyalı oyuncuyla hem River Plate’de hem de Atletico Madrid’de birlikte çalıştığı için şanslı olduğunu kaydeden Simeone, "Falcao, Atletico’da sonuca giden, patlayıcı, skorer ve soğukkanlı bir golcüydü. River’da takımımdaydı; kazandım. Atletico’da takımımdaydı; kazandım" dedi.

Falcao ile harika bir dostluğu olduğunu söyleyen Arjantinli teknik adam, “Onu gerçekten çok seviyorum. Atletico’nun son yıllardaki en iyi forvet oyuncularından biriydi” diye konuştu. Radamel Falcao Atletico Madrid forması giydiği dönemde(2013), Diego Simeone'nin en önemli silahlarından biriydi. 2013 yılında Radamel Falcao, Atletico Madrid ve Kolombiya formasıyla gösterdiği performansla FIFA Altın Ayakkabı ödüllerinde 5. oldu.

El Tigre ayrıca Simeone'nin önderliğinde, Madrid formasıyla 58 gol kaydetti. 58 golün yanına 1 UEFA Avrupa Ligi Kupası, 1 Copa Del Rey ve Chelsea'ye karşı kazanılan UEFA Süper Kupası eklemeyi başardı. Ayrıca Falcao, River Plate forması giyerken Arjantin Ligi'nde 10 gol kaydetmiş ve şampiyonluk yaşamıştı. Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla çıktığı 5 maçta 1 gol kaydetmeyi başardı.