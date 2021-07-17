YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Dijital bayram harçlığı Paycell'de

Dijital bayram harçlığı Paycell'de

17.07.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paycell Genel Müdürü Onur Güven: - "Yeni normalin en büyük ihtiyaçlarından birisi olan temassız para transferi teknolojisi sayesinde, bu bayram da Paycell, 'dijital harçlıkların' adresi olacak"

İSTANBUL (AA) - Paycell'in "Harçlık İste/Harçlık Gönder" özelliği sayesinde bu bayram ebeveyn ve akrabalar, sadece rehberde kayıtlı cep numaralarını kullanarak en kolay şekilde küçüklere ve gençlere kolayca bayram harçlığı gönderebilecek.

Turkcell açıklamasına göre, Paycell, bayram sürecinde en fazla sayıda kişiden bayram harçlığı toplayan kullanıcıya, topladığı harçlık tutarı kadar hediye verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paycell Genel Müdürü Onur Güven, Paycell Super App'in kolay ve güvenli ödeme altyapısı sayesinde hızla yaygınlaştığını, zenginleşen özellikleriyle 12 milyon indirilme rakamına ulaştığını belirterek, "Yeni normalin en büyük ihtiyaçlarından birisi olan temassız para transferi teknolojisi sayesinde, bu bayram da Paycell, 'dijital harçlıkların' adresi olacak. Ayrıca, banka müşterisi olsun olmasın Türkiye'de herkesi kapsamaya ve finansal hizmetlere erişimi sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Paycell üzerinden bayram harçlığı toplamak için uygulamada yer alan "Harçlık İste" özelliğine girip rehbere kayıtlı telefon numarasını seçmek yeterli oluyor. Bu özellik sayesinde harçlık isteyen kişi uygulamada yazacağı kişisel bir mesajla birlikte isteğini karşı tarafa iletebilecek. Harçlık istenen kişi ise tek tıkla tutar bilgisini girerek kolayca gönderim yapabilecek. Üstelik Paycell uygulamaları arası para transfer işlemleri her zaman ücretsiz şekilde gerçekleşiyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettilerBüyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler
PARTNERSerel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışıSerel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıklarıTrabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
Anahtar Kelimeler:
Turkcell

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:39
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:41
Yatsı
22:26

İstanbul Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cumartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"

Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.