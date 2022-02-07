İSTANBUL (AA) – Millİ Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı tarafından kadınların dijital alanlardaki gelişimini desteklemek ve iş gücüne katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesinde üçüncü istihdam programı da tamamlandı.

Vodafone açıklamasına göre, "Dijital Benim İşim" projesinde istihdam süreci devam ediyor. 18 yaş üstü kadınların dijital becerilerinin artırılmasının amaçlandığı projede üçüncü istihdam programı da tamamlandı. Birinci ve ikinci etaplarda istihdam edilen 43 mezunun ardından 20 kadın kursiyer daha katıldıkları 25 günlük temel eğitim ve oryantasyon süreci sonrası Vodafone Müşteri Hizmetleri’nde uzaktan çalışmaya ve ilk çağrılarını almaya başladı. Böylece, proje kapsamında toplam 63 kadın kursiyere Vodafone bünyesinde istihdam sağlanmış oldu.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak bir ülkenin sahip olduğu en değerli doğal kaynağın insan olduğundan hareketle, yetenekleri, yaşları, öğrenim düzeyleri çok çeşitli olan ve kendini geliştirmek isteyen tüm bireylere eğitim desteği sağlamaya devam ediyoruz. Bu amaçla Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle yola çıktığımız Dijital Benim İşim projesi, kursiyer kadınların dijital alanda güçlendirilmesini hedefleyen ilk harmanlanmış eğitim modeline sahip projemizdir. Proje ile bugüne kadar 13 ilde 5 bini aşkın kadına Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimleri verdik." ifadelerini kullandı.

Almış oldukları eğitimi geliştirmeleri ve uygulamaları için proje yarışmaları düzenleyerek kadınlara can suyu sermayesi sağladıklarını aktaran Dülger, "İş gücüne katılmak isteyen kadınları destekledik ve kıymetli paydaşımız Türkiye Vodafone Vakfı aracılığıyla 63 kursiyerimizin iş sahibi olmasını sağladık. Pandemi koşullarına rağmen eğitim almak için halk eğitimi merkezimize gelen ve hayat boyu öğrenme motivasyonuyla kendilerini geliştirmeye devam eden kursiyerlerimizi tebrik eder, yeni proje döneminde 20 ilde daha çok kadının gelişimini desteklemeye devam edeceğimizi belirtmek isteriz." açıklamasında bulundu.

- "Mezunlarımızın başarı hikayesinin tüm kadınlara ilham vermesini diliyoruz"

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ise şunları kaydetti:

"Türkiye Vodafone Vakfı olarak, yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. 'Dijital Benim İşim' projesini de amaç odaklı vizyonumuzdan yola çıkarak tasarladık. Hem toplumun dijitalleşmesine katkıda bulunacağımız, hem de kadınların gelişimini destekleyeceğimiz bir projeyi hayata geçirdik. Bu projeyle, kadınların dijital yetkinliklerini geliştirerek ekonomik ve sosyal hayata dahil olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Projemizden yararlanan kadınların dijital dünyaya adaptasyon ve istihdama katılım konularında aldıkları eğitimlerle bir adım önde olduklarını görmekten mutluluk duyuyoruz. Projemizin üçüncü istihdam programını da başarıyla tamamladık. İlk 2 etapta istihdam ettiğimiz 43 mezunumuzun ardından 20 kadın kursiyerimiz daha Vodafone Müşteri Hizmetleri’nde temel eğitimlerini ve oryantasyon eğitimlerini tamamlayarak uzaktan çalışmaya ve ilk çağrılarını almaya başladı. Böylece toplam 63 mezunumuzu istihdam etmiş olduk. Mezunlarımızın başarı hikayesinin tüm kadınlara ilham vermesini diliyoruz. Teknoloji ve insan birlikteliğinden doğan güçle daha iyi bir geleceğin mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, insan hayatına dokunan projeler üretmeye devam edeceğiz."

- 20 ilde 12 bin kadına eğitim

Öte yandan açıklamaya göre, "Dijital Benim İşim" projesiyle, kadınların dijitalleşme potansiyelinin farklı eğitim programlarıyla ortaya çıkarılması hedefleniyor. Proje kapsamında kadın kursiyerlere 24 saatlik "Dijital Okuryazarlık" ve 40 saatlik "Dijital Pazarlama" eğitimleri veriliyor. İkinci yılına giren projenin ilk yılında 13 ilde 140 eğitimciyle 5 bini aşkın kadın kursiyere eğitim verildi. Bu süreçte 5 milyon TL'lik sosyal değer elde edilirken, proje için yapılan her 1 TL'lik yatırım 5 TL'lik sosyal getiri sağladı. Projeyle, 2022 sonuna kadar 20 ilde toplam 12 bin kadın kursiyere eğitim verilmesi hedefleniyor.

