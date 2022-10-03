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Dijital onay ile 5 dakikada VakıfBank müşterisi olunuyor

03.10.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan: - "VakıfBank olarak yeni bireysel müşteri olma sürecinde, dokümanların tümüne VakıfBank Mobil üzerinden onay verilmesi ile işlemin tamamlandığı dijital onay dönemini başlattık"

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, şubeden müşteri olma alışkanlıklarını devam ettiren müşterilerine yeni bir dijital deneyim sunma hedefiyle süreçleri 5 dakikaya kadar indiren "Dijital Onay ile Müşteri Olma" uygulamasını hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, yeni bireysel müşteri tanımlama işlemlerinin dijital onay ile yapılmasına olanak tanıyan uygulamasını devreye aldı.

Banka, şubeden müşteri olma alışkanlıklarını devam ettiren müşterilerine yeni bir dijital deneyim sunma hedefiyle süreçleri 5 dakikaya kadar indiren "Dijital Onay ile Müşteri Olma" uygulamasını hayata geçirdi. VakıfBank, yeni uygulamasıyla bankacılık süreçlerinde sağladığı kolaylıklara bir yenisini eklemiş oldu.

"Dijital Onay ile Müşteri Olma" uygulamasında, daha önce müşterinin ıslak imzası gereken sözleşme ve formlar artık mobil bankacılık kanalından hızlıca onaylanabiliyor. Böylece hem süreç daha kolay bir hale geliyor hem de kağıt tasarrufu yapılarak sürdürülebilirliğe katkı sağlanıyor.

- "VakıfBank müşterisi olmak isteyenlerin işini kolaylaştırıp zamandan tasarruf etmelerini sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, VakıfBank'ın, müşteri talep ve ihtiyaçlarına yönelik inovatif ürün ve hizmet geliştirme noktasında hız kesmediğini belirterek, uygulamayla ilgili şunları kaydetti:

"VakıfBank olarak yeni bireysel müşteri olma sürecinde, dokümanların tümüne VakıfBank Mobil üzerinden onay verilmesi ile işlemin tamamlandığı dijital onay dönemini başlattık. Bankaların artık daha iyi müşteri deneyimi sunabilme adına rekabet içinde olduğu bir dönemde ortaya koyduğumuz bu yenilikçi yaklaşım, sektör adına önemli bir kazanım olmuştur. Amacımız, hem müşterilerimize hem de çalışma arkadaşlarımıza kusursuz bir deneyim sunmak. Bunu gerçekleştirirken de konusunda tecrübeli ve yenilikleri sürekli takip eden güçlü ekibimizle Bankamız süreçlerinin yolculuk haritasını çıkarıyor, iyileştirme ve aksiyon alanlarımızı belirliyoruz. Müşteri olma sürecinde sözleşmelerin VakıfBank Mobil üzerinden onaylanması sayesinde işlemi birkaç dakikada tamamlayarak kendi standardımızı oluşturuyoruz. Bunun sonucunda müşteri tanımında, tüm onay işlemlerinin VakıfBank Mobil üzerinden gerçekleştirildiği pürüzsüz bir deneyim sunuyoruz. Uygulama ile VakıfBank müşterisi olmak isteyen herkesin işini kolaylaştırıp zamandan tasarruf etmelerini sağlıyoruz."

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