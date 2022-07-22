Dijital Oyun Tasarımı mezunları ne iş yapar? Dijital Oyun Tasarımı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Dijital Oyun Tasarımı, yeni medya teknolojileri kapsamında en fazla büyüyen endüstrilerinden biri haline gelmiştir. Teknolojinin sürekli gelişmesiyle birlikte oyun sektörü alnında her geçen gün yeniliklerin yaşanması ve rekabetin gün geçtikçe büyümesi sektörün sürekli olarak gelişmesine olanak sağlamıştır. Eğitim süresi 4 yıl olan Dijital Oyun Tasarımı mezunları “Dijital Oyun Tasarımcısı” unvanına sahip olmaktadırlar.

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Nedir?

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü, yeni teknoloji ürünleriyle birlikte gelişim gösteren oyun sektöründe yer alacak oyun tasarımı ve yaratımı konusunda donanımlı bireylerin eğitim gördükleri bölümdür. Dijital oyun endüstrisi oldukça hızlı ilerleyen bir alan olduğu için bu alanda çalışmak isteyen öğrencilerin önüne oldukça fazla iş imkanları çıkmaktadır. İçinde bulunduğumuz dijital çağda mobil kullanımın artmasının yanı sıra sanal ve arttırılmış gerçeklik teknolojileri gibi alanlardaki gelişmeler bu bölümü okuyacak kişileri doğrudan etkileyen gelişmelerdir.

Dijital Oyun Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans eğitim süresine sahiptir. Bu süre içerisinde öğrenciler interaktif deneyimin nasıl tasarlandığının yanı sıra oyun tasarımı, anlamlı oyun, oyun tasarım yazılımlarının teknik özellikleri gibi birçok konuda bilgi sahibi olurlar. Eğitim süreleri boyunca gördükleri uygulamalı dersler sayesinde mesleğe geçiş noktasında oldukça donanımlı bir hale gelirler.

Dijital Oyun Tasarımı Mezunları Ne İş Yapar?

Dijital oyun tasarımı mezunları oyun tasarlar. Oyun tasarımını başından sonuna kadar yapabilecek bilgi birikimine sahiptirler. Bu kadar bilgi birikiminin fazla olmasının avantajı ile dijital oyun sektöründe birçok alanda iş yapabilecek konumda olurlar.

Oyun sektörü üzerine kurulmuş firmaların, oyun tasarımı, oyun programlama, oyun yapımcılığı ve yazarlığı gibi alanlarda çalışma imkanları bulurlar. Dijital Oyun Tasarımı mezunları bunun yanı sıra farklı sektörlerde de çalışma olanakları bulunmaktadır. Bunlar; medya sektörü, reklamcılık, pazarlama, yazılım gibi sektörlerde iş hayatlarına devam edebilirler.

Dijital Oyun Tasarımı bölümünün öğrencilere kazandırdığı bazı yetenekler vardır. Bu bölümle ilgili eğitim alan mezunlar, bir oyun tasarlama ve bunun üzerine çalışmalar yapabilir, 2D, 3D programlar kullanarak oyun ile ilgili modelleme yapabilirler. Sonrasında ise kullanıcı bilgileri doğrultusunda yapılan oyunu mobil, konsol veya arttırılmış gerçeklik gibi platformlarda geliştirip bunun üzerine çalışmalar yapabilirler.

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Dijital Oyun Tasarımı bölümü eğitim süresi kaç yıl olduğu merak edilmektedir. Dijital oyun tasarımı bölümünün 4 yıllık lisans eğitim süresi olan sayısal bir bölümdür. Bu bölümü okuyacak öğrencilerin oyun sektörüne ilgili olmalarının yanı sıra yeni bir oyun üzerine hayal kurabilme, kurulan hayal üzerinden bir gerçeklik oluşturup bunu bir platform üzerinden yayınlayabilme potansiyeline sahip olabilmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda ilerleyen öğrenciler alanlarında bir adım öne çıkmış olurlar.

Eğitim hayatlarının ilk yılında oyun tasarımının temellerini incelerler.

İkinci yıllarında bir oyun nasıl üretilir ve geliştirilir gibi konularda eğitim görürüler.

Üçüncü yılda sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik teknolojilerini kapsayan konulara özelinde eğitimler alırlar.

Dördüncü ve son yıllarında ise öğrencilerin oyun projeleri üzerinde geliştirmeler yapabilmeleri üzerinde durulur.

Bu bölüm öğrencilerin hayal dünyaları ile teknolojinin geldiği son noktayı bir araya getirip yenilikler dünyasına bir yenisini daha eklemeyi hedefler.

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversite eğitimlerini dijital oyun tasarımı bölümü üzerine yapmak isteyen öğrencileri bekleyen dersler şu şekildedir;

Oyun Tasarımı Temelleri

Dijital Oyunlar için Kod Yazımı

Sanat Tarihi

Görsel Algı Psikolojisi

Sanat Tarihi

Oyun Motoru

Sürdürülebilir Gelişme ve Sinema

Oyun Senaryosu

Televizyonlarda Haber Sunuculuğu ve Diksiyon

Dijital Oyun Öykülemesi ve Senaryo

Siber Güvenlik

Oyun Karakter Tasarımı

E-Spor

2D Modelleme

3D Modelleme

Dijital Oyun Tasarımı için Fizik

Oyun Programlama

Sanal Gerçeklik Uygulamaları ve Dijital Oyun

Dijital oyun tasarımı bölümü dersleri öğrencilerin dört yıl boyunca yoğun bir şekilde mesleki, teorik ve uygulamalı eğitim almaları üzerine planlanmıştır.

Oyun Üretimi ve Oyun Tasarımı konularını içeren dersler bölümün yapı taşlarını oluşturan derslerdir. Bu dersler hem teorik olmasının yanı sıra daha çok uygulamalı olarak öğrencilere öğretilir.

Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler “Dijital Oyun Tasarımcısı” unvanını elde etmiş olurlar.

Dijital Oyun Tasarımı Kamuda İş Olanakları?

Dijital oyun tasarımı mezunları nerelerde çalışır sorusuna yanıt arayacak olursak, gelişen teknolojiyle birlikte nispeten diğer mesleklere göre daha yeni ve sürekli gelişim göstermesiyle birlikte alanında çalışabilme imkanı oldukça fazla olan bir meslektir.

Dijital Oyun tasarımı mezunlarının kamuda iş olanakları oldukça kısıtlıdır. Kamu kurumlarına personel alımları KPSS aracılığıyla gerçekleşmektedir. Dijital oyun tasarımı bölümüne son birkaç yıldır kontenjan açılmadığı için atama gerçekleşmemiş.

Dijital oyun tasarımı mezunları dilerlerse yüksek lisans yaparak öğretim görevlisi olabilme ihtimalleri bulunmaktadır.

Dijital Oyun Tasarımı Özel Sektörde İş Olanakları?

Dijital oyun tasarımı mezunlarının özel sektörde iş olanakları bir hayli fazladır. Dijital oyun endüstrisi, her geçen gün yaşanan yeni gelişmeler ile birlikte sürekli olarak kendini güncellemiştir. Bu da öğrencilerin donanımlı bireyler olmalarını sağlamıştır. Bu bölümde okuyan öğrenciler birçok alanda eğitim görmelerinin vermiş olduğu avantaj ile çok farklı meslek gruplarında çalışabilirler.

Özel sektörde çalışabilecekleri meslek gruplarına bakacak olursak; animasyon ve oyun tasarım firmaları, grafik tasarım üzerine çalışan şirketler, reklam ajansları, oyun tasarım firmaları, haber ajansları, sanat yönetmeni, oyun karakter tasarımcısı, ara yüz tasarımcısı ve görsel efekt uzmanı gibi oldukça çeşitli meslek gruplarında çalışabilme imkanına sahiptir.

Dijital oyun tasarımı mezunları iş imkanları sektörün sürekli olarak büyümesiyle birlikte artmaktadır. Gelişen sektörlerde alan büyüdükçe çalışan ihtiyacı da aynı doğrultuda artmaktadır. Bu sebepten dolayı dijital oyun tasarımı mezunlarına olan ihtiyacın sürekli olarak devam edeceği bilinmektedir.

