Dijital pazarlamada marka yönetimini ciddiye alın

Dijital Medya Danışmanı Rüzgar Sertkaya, ’Dijital Pazarlamada Marka Yönetimini ve Sosyal Medyanın Etkisi’ hakkında konuştu. Sertkaya, sosyal medyanın ciddiye alınması ve yönetiminin ciddi bir şekilde işin ehli kişiler tarafından yapılması gerektiğini belirtti.

Sosyal medyanın zararları ile ilgili sık sık bilgiler ve seminerler düzenleyen Dijital Medya Danışmanı Rüzgar Sertkaya, sosyal medyanın doğru kullanıldığında gücünün ve etkisinin çok yüksek olduğunu belirterek Dijital Pazarlamada Marka Yönetimini ve Sosyal Medyanın etkisini anlattı. Sosyal medya kullanımının çok fazla olduğunu söyleyen Rüzgar Sertkaya, ’’Ülkemizde ve dünyada sosyal medya kullanımı oldukça fazla. Küresel ortalamalara göre bir kişi günde ortalama 2 saat 24 dakikasını sosyal medyada harcıyor. Bu internette geçirilen toplam sürenin 3’te 1’inden fazla. Sosyal medya mecralarının doğru ve stratejik yönetiminin önemi bu konuda bir kez daha gözler önüne seriliyor. Sosyal medya, bir markanın itibarını güvence altına alabilir, satışları artırabilir ve tüketicileri marka yaratma sürecine dahil edebilir. Sosyal medya ve dijital marka oluşumu markanın konumlandırılmasıyla oluşup bütçe ve boyutu ile ilgili satışları arttırabilmek amacı taşır. Bireylerin zihinlerinde olumlu yönde ve uzun vadeli bir yer kazanmak için, şirketler markalarını hedef kitleleri etkileyebilecek güçlü bir kaynak haline getirmekteler’’ dedi.

Dijitalleşme süreci geliştikçe, kurumlarda alanında uzman dijital pazarlamacılara ve sosyal medya yöneticilerine ihtiyacı arttığını belirten Sertkaya, ’’Başlarda insanların sosyal medyayı markalaştırırken nasıl kullanacaklarına ilişkin net bir fikirleri olmasa da yaşanan ve birçoğumuzun da şahit olduğu tecrübelerden öğrendik ki sosyal medyanın ciddiye alınması ve yönetiminin ciddi bir şekilde işin ehli kişiler tarafından yapılması gerekiyor” diye konuştu.

