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Dijon 0 - 4 PSG (Ligue 1)

FRANSA HABERLERİ  | 12.03.2019 23:14 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1'de erteleme maçında Dijon ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. PSG, rakibini deplasmanda 4-0 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı.

Dijon 0 - 4 PSG (Ligue 1)

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Dijon'u 4-0 yendi.

Ligue 1'deki erteleme maçında lider PSG, düşme hattında bulunan Dijon'a konuk oldu.

PSG, 7. dakikada Marquinhos, 40. dakikada Kylian Mbappe, 50. dakikada Angel Di Maria ve 90+2. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting'in attığı gollerle 4-0'lık galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla 27 maçta 24 galibiyete ulaşan ve puanını 74 yapan PSG, en yakın rakibi Lille ile arasındaki farkı 17'ye çıkardı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Dijon ise 21 puanla 18. sırada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
psg dijon ligue 1

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