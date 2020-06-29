Dikkat! Aldığınız bal sahte olabilir! Hakiki ve kaliteli balı anlamak için...

İşte hakiki balı anlayabilmek için pratik yöntemler...

İÇERİĞİNE DİKKAT EDİN!

Marketlerde onlarca bal arasından hakiki ve kaliteli balı bulmak zaman zaman zor olabilir. İlk olarak balın içerikler kısmını incelemek kolay bir yöntemdir. Bu listede bal dışında şeker, glikoz şurubu ve glikoz gibi ek maddeler yer alması bu balın katkı maddesi içerdiğini yani fabrika üretimi olduğunu anlamamıza yardımcı olur.

Bu durumda içeriğinde sadece bal olan ürünleri tercih etmek daha doğru olacaktır. İçeriğinde yer alan maddelere ek olarak renk ve koku da ayırt edici özelliklerden biri olarak gösterilebilir. Fabrika üretimi olan ballar doğal ballara oranla çoğunlukla daha açık renklidir. Ayrıca doğal balın bir kokusu da bulunmaz.

Bu bilgiler ışığında kokusuz ve daha koyu renkli balları tercih etmek daha doğru bir seçenek olacaktır. Fakat renk ve kokunun çeşitli katkı maddeleri ile sağlanabileceği ve doğal bal konusunda bir kesinlik içermediği göz önünde bulundurulmalıdır. Son olarak satın alırken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ambalajda “Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği”ne uygun hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol etmektir. Alacağınız bal bu standartlara uygun olmalıdır.