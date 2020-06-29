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Dikkat! Aldığınız bal sahte olabilir! Hakiki ve kaliteli balı anlamak için...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Bal içerdiği yüksek besin değerleriyle insan vücudu için önemli bir gıda olarak karşımıza çıkıyor. Pek çok hastalığın tedavisinde de kullanılan bal, doğal bir besin olması sebebiyle sık tercih edilen besinlerden biridir. Sahte balın tüketimi insan vücudunda birçok yan etkiye sebep olabilir. Bu yazımızda sizlere hakiki ve kaliteli balın nasıl anlaşılabileceğini anlatmaya çalışacağız.

Dikkat! Aldığınız bal sahte olabilir! Hakiki ve kaliteli balı anlamak için...

İşte hakiki balı anlayabilmek için pratik yöntemler...

İÇERİĞİNE DİKKAT EDİN!

Marketlerde onlarca bal arasından hakiki ve kaliteli balı bulmak zaman zaman zor olabilir. İlk olarak balın içerikler kısmını incelemek kolay bir yöntemdir. Bu listede bal dışında şeker, glikoz şurubu ve glikoz gibi ek maddeler yer alması bu balın katkı maddesi içerdiğini yani fabrika üretimi olduğunu anlamamıza yardımcı olur.

Bu durumda içeriğinde sadece bal olan ürünleri tercih etmek daha doğru olacaktır. İçeriğinde yer alan maddelere ek olarak renk ve koku da ayırt edici özelliklerden biri olarak gösterilebilir. Fabrika üretimi olan ballar doğal ballara oranla çoğunlukla daha açık renklidir. Ayrıca doğal balın bir kokusu da bulunmaz.

Bu bilgiler ışığında kokusuz ve daha koyu renkli balları tercih etmek daha doğru bir seçenek olacaktır. Fakat renk ve kokunun çeşitli katkı maddeleri ile sağlanabileceği ve doğal bal konusunda bir kesinlik içermediği göz önünde bulundurulmalıdır. Son olarak satın alırken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ambalajda “Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği”ne uygun hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol etmektir. Alacağınız bal bu standartlara uygun olmalıdır.

ŞEKERLENME

Satın alma evresinin haricinde evinizdeki balların doğal olup olmadığından şüpheleniyorsanız pratik testler yapabilirsiniz. Bunlardan ilki balınızdaki şekerlenme oranını incelemek olabilir. Doğal bal buzdolabına konulduğunda kolaylıkla koyulaşır ve şekerlenir. Fakat fabrika üretimi olan ballar katkı maddesi içerdiğinden şekerlenmez. Balınızın şekerleniyor olması onun doğal olduğunun bir göstergesidir.

ILIK SU TESTİ

Doğal ballar katkı maddesi içermediğinden su içinde çözülmeleri zordur. Ilık su içine koyduğunuz bir kaşık balla bunu test edebilirsiniz. Eğer koyduğunuz bal çözülüyor ve ayrışmaya başlıyorsa bu onun katkı maddesi içerdiğini gösterir.

UZAMA

Bir başka ayırt edici özellik ise balı kaşığa almaya çalıştığınızda kesilmeden uzamasıdır. Kolay bir şekilde alabiliyor ve hiç uzama gözlemlemiyorsanız bu o balın doğal olmadığının gösterir.

BAL ANALİZİ

Son olarak, tüm bu yöntemlerin ev imkânları ile pratik çözümler arayışında olan insanlara kolaylık sağlamak amacıyla yazıldığı unutulmamalıdır. Kesin bir sonuç almak için en doğru yöntem balların laboratuvar ortamında test edilmesidir. Bu testler sonucunda balın kalitesi ve içerdiği besin değerleri kolaylıkla anlaşılabilir. Bu sayede güvenle balınızı tüketebilir, fabrika üretimi olan balların yan etkilerinden korunabilirsiniz.

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