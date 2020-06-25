Dikkat! Aldığınız tereyağ sahte olabilir! Hakikisi böyle anlaşılıyor...

Mutfağınızdan eksik etmediğiniz tereyağının sahte olduğunu söylesek ne düşünürdünüz? Evet, ne yazık ki tereyağı da satış oyunlarına maruz kaldığı için aldığınız tereyağı %100 doğal olmayabilir. Peki, hakiki, katkı maddesiz tereyağı nasıl anlaşılır? Bu sorunun cevabını almak için tereyağına birkaç test yapmanız gerekir. Gelin hep birlikte tereyağının gerçek olup olmadığını anlayabilmeniz için tereyağı testlerinin nasıl yapıldığını inceleyelim. Bu yazıyı okuduktan sonra artık evinize sahte tereyağı sokmanız mümkün olmayacak!

1. TEST: SICAK SU

Katkı maddesiz bir tereyağı suyun içinde tek parça halinde erir. Bu testi denemek için bir bardak sıcak suyun içine tereyağından ufak bir parça keserek atın. Eğer tereyağınız tek parça halinde erimeye başlıyorsa tereyağınız hakiki bir yağdır ve güvenle tüketebilirsiniz. Ancak parçalara ayrılarak erimeye başlıyorsa bu yağ kesinlikte doğal değildir ve içeriğinde yüksek derecede margarin bulunur.

2. TEST: KÖPÜRME TESTİ

Tereyağı tavada erittiğiniz sırada köpürmüyorsa o tereyağı maalesef ki sahtedir. Hakiki tereyağı tavaya konulduğunda göz göz olmaya ve köpürmeye başlar. Şayet aldığınız tereyağı bu özelliği karşılamıyorsa tüketmemenizde fayda var.