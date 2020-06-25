Dikkat! Aldığınız tereyağ sahte olabilir! Hakikisi böyle anlaşılıyor...

Mutfağınızdan eksik etmediğiniz tereyağının sahte olduğunu söylesek ne düşünürdünüz? Evet, ne yazık ki tereyağı da satış oyunlarına maruz kaldığı için aldığınız tereyağı %100 doğal olmayabilir. Peki, hakiki, katkı maddesiz tereyağı nasıl anlaşılır? Bu sorunun cevabını almak için tereyağına birkaç test yapmanız gerekir. Gelin hep birlikte tereyağının gerçek olup olmadığını anlayabilmeniz için tereyağı testlerinin nasıl yapıldığını inceleyelim. Bu yazıyı okuduktan sonra artık evinize sahte tereyağı sokmanız mümkün olmayacak!
Katkı maddesiz bir tereyağı suyun içinde tek parça halinde erir. Bu testi denemek için bir bardak sıcak suyun içine tereyağından ufak bir parça keserek atın. Eğer tereyağınız tek parça halinde erimeye başlıyorsa tereyağınız hakiki bir yağdır ve güvenle tüketebilirsiniz. Ancak parçalara ayrılarak erimeye başlıyorsa bu yağ kesinlikte doğal değildir ve içeriğinde yüksek derecede margarin bulunur.
Tereyağı tavada erittiğiniz sırada köpürmüyorsa o tereyağı maalesef ki sahtedir. Hakiki tereyağı tavaya konulduğunda göz göz olmaya ve köpürmeye başlar. Şayet aldığınız tereyağı bu özelliği karşılamıyorsa tüketmemenizde fayda var.
Sahte ve gerçek tereyağını ayırt edebilmeniz için sadece bir bıçak bile işinizi görebilir. Şimdi buzdolabınızdaki tereyağını dışarı çıkarın ve tereyağına bıçağı batırın. Doğal olan tereyağı çok küçük parçalara ayrılırken sahte tereyağı ise bıçak darbesi aldığında bütün olarak ayrılır.
Gerçek tereyağının bir diğer önemli özelliği de kıvamıdır. Dışarıda bırakıldığında erimeye başlayan tereyağı, oda sıcaklığında kıvamını korur ve sadece yumuşar. Gelin, yazıyı okumaya devam ederken birlikte küçük bir test yapalım. Buzdolabınızdan tereyağını çıkartın ve oda sıcaklığında erimesi için bekleyin. Eğer tereyağınız yavaş yavaş yumuşuyorsa sorun yoktur, ancak erime esnasında tereyağı su salmaya başlıyorsa ne yazık ki elinizdeki tereyağı sahtedir.
Gerçek tereyağının belirgin bir rengi olmadığından sizlere net bir renk veremeyiz. Çünkü tereyağının rengini içinde kullanılan sütün türü ve yağı belirlemektedir. Fakat eridiğinde oluşan rengi konusunda küçük bir tüyo verebiliriz. Eğer tavada erittiğiniz tereyağı kendi renginden daha koyu bir renk almaya başladıysa tereyağınızın içinde gıda boyası olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle tüketmemeniz sağlığınız açısından faydalıdır. Son olarak bilmeniz gereken ise iyi ve kaliteli bir tereyağının değerinin yüksek olduğudur.
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