Dikkat! Aldığınız yumurta bayat olabilir! Anlamak için...

Pazardan aldığınız ya da buzdolabından çıkardığınız yumurtaların tazeliğinden emin olamıyorsanız şüphelerinizi giderecek birkaç küçük test ile kesin sonuçlar elde edebilirsiniz. İşte karşınızda yumurtanın taze mi yoksa bayat mı olduğunu anlamak için kullanabileceğiniz 4 farklı yöntem!

SU TESTİ

Derin bir kabın içerisine bol miktarda su koyun.

Test etmek istediğiniz yumurtaları su dolu kabın içerisine bırakın.

Eğer yumurtalar dibe çöküyor ve suyun dibinde yatay bir şekilde duruyorsa o yumurtalar çok taze demektir.

Yumurtaların sivri uçları dibe değiyorsa o yumurtalar bayatlamaya başlamıştır.

2. SES TESTİ

Test etmek istediğiniz yumurtayı baş ve işaret parmaklarınızla tutun.

Yumurtayı kulağınıza yaklaştırıp sallayın.

Siz sallarken yumurtadan ses gelmiyorsa o yumurta tazelik testini geçmiş demektir.

Eğer salladığınız yumurtadan cıvık cıvık su sesleri geliyorsa bu o yumurtanın bayatladığını gösterir.

3. KIRMA TESTİ

Bir kabın içerisine test etmek istediğiniz yumurtayı kırın.

Kırdığınız yumurtanın sarısı bütün durmuyor ve kolayca dağılıyorsa, o yumurta bayattır.

Yumurtanın akı hafif bulanık bir renge sahipse yumurtanın tazeliğinden emin olabilirsiniz.

Taze yumurtaların sarıları parlak bir tondadır. Bu noktaya dikkat ederek de yumurtanın taze olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Eğer yumurtanın sarısı dağılmıyor ama kolay hareket ediyorsa, akı da açık beyaz bir renge bürünmüşse o yumurta bayatlamaya başlamış demektir