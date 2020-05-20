YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Dikkat! Aldığınız yumurta bayat olabilir! Anlamak için...

Dikkat! Aldığınız yumurta bayat olabilir! Anlamak için...

Göksi Beköz Göksi Beköz
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Son yıllarda her şeyin olduğu gibi yumurtanın da organiği tercih ediliyor. Fakat kimse, eğer çok güvendiği bir yer yoksa, pazarda, mahalle kasabında, markette ya da organik gıdalar satan dükkanlarda bulunabilen yumurtaların tazeliğinden emin olamıyor. Veya bazen yumurta taze olarak alınsa bile buzdolabının bir köşesinde unutulup gidiyor.

Dikkat! Aldığınız yumurta bayat olabilir! Anlamak için...

Pazardan aldığınız ya da buzdolabından çıkardığınız yumurtaların tazeliğinden emin olamıyorsanız şüphelerinizi giderecek birkaç küçük test ile kesin sonuçlar elde edebilirsiniz. İşte karşınızda yumurtanın taze mi yoksa bayat mı olduğunu anlamak için kullanabileceğiniz 4 farklı yöntem!

SU TESTİ

su testi

Derin bir kabın içerisine bol miktarda su koyun.
Test etmek istediğiniz yumurtaları su dolu kabın içerisine bırakın.
Eğer yumurtalar dibe çöküyor ve suyun dibinde yatay bir şekilde duruyorsa o yumurtalar çok taze demektir.
Yumurtaların sivri uçları dibe değiyorsa o yumurtalar bayatlamaya başlamıştır.

2. SES TESTİ

SES TESTİ

Test etmek istediğiniz yumurtayı baş ve işaret parmaklarınızla tutun.
Yumurtayı kulağınıza yaklaştırıp sallayın.
Siz sallarken yumurtadan ses gelmiyorsa o yumurta tazelik testini geçmiş demektir.
Eğer salladığınız yumurtadan cıvık cıvık su sesleri geliyorsa bu o yumurtanın bayatladığını gösterir.

3. KIRMA TESTİ

KIRMA

Bir kabın içerisine test etmek istediğiniz yumurtayı kırın.
Kırdığınız yumurtanın sarısı bütün durmuyor ve kolayca dağılıyorsa, o yumurta bayattır.
Yumurtanın akı hafif bulanık bir renge sahipse yumurtanın tazeliğinden emin olabilirsiniz.
Taze yumurtaların sarıları parlak bir tondadır. Bu noktaya dikkat ederek de yumurtanın taze olup olmadığını anlayabilirsiniz.
Eğer yumurtanın sarısı dağılmıyor ama kolay hareket ediyorsa, akı da açık beyaz bir renge bürünmüşse o yumurta bayatlamaya başlamış demektir

4. KOKU TESTİ

Yumurtayı bir kaba kırın ve koklayın.
Bozulan yumurta oldukça kötü kokar. Yumurtanın beyazı ve sarısı düzgün olsa bile kötü kokular yayılmaya başladıysa o yumurta bozulmak üzeredir.
Bazen organik yumurtalardan kümes kokusunu andıran ağır bir koku yayılabilir. Fakat bu koku yumurtanın bozuk ya da bayat olduğu anlamına gelmez. Bu durum genellikle yumurtanın çok pişmesinden kaynaklanır.

YUMURTA ALIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN!

iStock-1096774404

Yumurta bozuk olarak tüketildiğinde mide ve bağırsak problemlerine ve zehirlenmelere sebep olabilir. Bu nedenle yumurtayı yemeden önce tazeliğinden emin olmak önemlidir. Elbette bayat yumurta, bozuk yumurta demek değildir. Fakat bayatlamış yumurtalar midesi hassas olan kişilerde sindirim problemlerine yol açabilir.

Eğer yumurtayı pazar gibi açık olarak satılan yerlerden alıyorsanız, alışverişe sabah erken saatlerde gidin.

Ambalajlı yumurta alırken üretim ve son kullanma tarihine dikkat edin. Son kullanma tarihi yakın olan yumurtalardan satın almamaya özen gösterin.

Marketten aldığınız yumurtayı eve geldiğiniz gibi buzdolabına yerleştirin. Dışarıda bekletmeyin.

Satın aldığınız yumurtaların saklama koşullarına ilişkin bilgileri ambalaj üzerinde yazar. Bunları mutlaka okuyun.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi
Çilekleri günlerce taze tutmanın sırları açıklandı! İşte o yöntemler...Çilekleri günlerce taze tutmanın sırları açıklandı! İşte o yöntemler...
Aç kalmadan zayıflamak isteyenler bu listeyi uyguluyor Aç kalmadan zayıflamak isteyenler bu listeyi uyguluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Ramazan ayının favorisi oldu! Kilosu 260 lira...

Ramazan ayının favorisi oldu! Kilosu 260 lira...

Üzeri çıtır çıtır börek yapmanın sırrı bakın neymiş

Üzeri çıtır çıtır börek yapmanın sırrı bakın neymiş

Yarım asırdır bu işi yapıyor! Siparişlere yetişemiyor

Yarım asırdır bu işi yapıyor! Siparişlere yetişemiyor

Oruç sonrası sakın bu hatayı yapmayın!

Oruç sonrası sakın bu hatayı yapmayın!

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Canlı Yayın: Papaz Eriği mi? Can Eriği mi?

Canlı Yayın: Papaz Eriği mi? Can Eriği mi?

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çilekleri günlerce taze tutmanın sırları açıklandı! İşte o yöntemler...

Çilekleri günlerce taze tutmanın sırları açıklandı! İşte o yöntemler...

Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın ramazana özel yemekleri

Dünyada 36 adet bulunuyor! Özenle hazırlayıp afiyetle yeniyor

Güllaç ve sütlü Nuriye’den esinlendi soğuk baklava üretti! Siparişlere yetişemiyor

Yarım asırdır bu işi yapıyor! Siparişlere yetişemiyor

Bayram tatlılarında şeker uyarısı

Bayram tatlılarında şeker uyarısı: Karaciğer yağlanmasına...

Üzeri çıtır çıtır börek yapmanın sırrı bakın neymiş

Üzeri çıtır çıtır börek yapmanın sırrı bakın neymiş

Karantina döneminde bayram beslenmesi nasıl olmalı?

Oruç sonrası sakın bu hatayı yapmayın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.