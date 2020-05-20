Dikkat! Aldığınız yumurta bayat olabilir! Anlamak için...

Pazardan aldığınız ya da buzdolabından çıkardığınız yumurtaların tazeliğinden emin olamıyorsanız şüphelerinizi giderecek birkaç küçük test ile kesin sonuçlar elde edebilirsiniz. İşte karşınızda yumurtanın taze mi yoksa bayat mı olduğunu anlamak için kullanabileceğiniz 4 farklı yöntem!
Derin bir kabın içerisine bol miktarda su koyun.
Test etmek istediğiniz yumurtaları su dolu kabın içerisine bırakın.
Eğer yumurtalar dibe çöküyor ve suyun dibinde yatay bir şekilde duruyorsa o yumurtalar çok taze demektir.
Yumurtaların sivri uçları dibe değiyorsa o yumurtalar bayatlamaya başlamıştır.
Test etmek istediğiniz yumurtayı baş ve işaret parmaklarınızla tutun.
Yumurtayı kulağınıza yaklaştırıp sallayın.
Siz sallarken yumurtadan ses gelmiyorsa o yumurta tazelik testini geçmiş demektir.
Eğer salladığınız yumurtadan cıvık cıvık su sesleri geliyorsa bu o yumurtanın bayatladığını gösterir.
Bir kabın içerisine test etmek istediğiniz yumurtayı kırın.
Kırdığınız yumurtanın sarısı bütün durmuyor ve kolayca dağılıyorsa, o yumurta bayattır.
Yumurtanın akı hafif bulanık bir renge sahipse yumurtanın tazeliğinden emin olabilirsiniz.
Taze yumurtaların sarıları parlak bir tondadır. Bu noktaya dikkat ederek de yumurtanın taze olup olmadığını anlayabilirsiniz.
Eğer yumurtanın sarısı dağılmıyor ama kolay hareket ediyorsa, akı da açık beyaz bir renge bürünmüşse o yumurta bayatlamaya başlamış demektir
Yumurtayı bir kaba kırın ve koklayın.
Bozulan yumurta oldukça kötü kokar. Yumurtanın beyazı ve sarısı düzgün olsa bile kötü kokular yayılmaya başladıysa o yumurta bozulmak üzeredir.
Bazen organik yumurtalardan kümes kokusunu andıran ağır bir koku yayılabilir. Fakat bu koku yumurtanın bozuk ya da bayat olduğu anlamına gelmez. Bu durum genellikle yumurtanın çok pişmesinden kaynaklanır.
Yumurta bozuk olarak tüketildiğinde mide ve bağırsak problemlerine ve zehirlenmelere sebep olabilir. Bu nedenle yumurtayı yemeden önce tazeliğinden emin olmak önemlidir. Elbette bayat yumurta, bozuk yumurta demek değildir. Fakat bayatlamış yumurtalar midesi hassas olan kişilerde sindirim problemlerine yol açabilir.
Eğer yumurtayı pazar gibi açık olarak satılan yerlerden alıyorsanız, alışverişe sabah erken saatlerde gidin.
Ambalajlı yumurta alırken üretim ve son kullanma tarihine dikkat edin. Son kullanma tarihi yakın olan yumurtalardan satın almamaya özen gösterin.
Marketten aldığınız yumurtayı eve geldiğiniz gibi buzdolabına yerleştirin. Dışarıda bekletmeyin.
Satın aldığınız yumurtaların saklama koşullarına ilişkin bilgileri ambalaj üzerinde yazar. Bunları mutlaka okuyun.
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