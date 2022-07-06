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Dikkat edin, etleriniz bozulmasın! Kurban eti bozulmadan uzun süre nasıl saklanır?

06.07.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban etini doğru şekilde saklamak oldukça önemlidir. Doğru şekilde saklamamak etlerinizin çok daha erken bozulmasına neden olmaktadır. Etlerin bozulmadan uzun süre dayanması ve daha lezzetli olması için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

Dikkat edin, etleriniz bozulmasın! Kurban eti bozulmadan uzun süre nasıl saklanır?

Etlerin saklanmasına oldukça dikkat edilmesi gerekmektedir. Etlerin erken bozulması sağlığı etkilemektedir. Yapılan bazı yanlış uygulamalar etlerin daha çabuk bozulmasına neden olmaktadır. Bunu engellemek adına aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

KURBAN ETİ NASIL DİNLENDİRİLMELİDİR?

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Uzmanların, kurban eti dinlenmeli mi sorusuna yaptığı açıklamalar dinlemeyen etlerin daha sonra çözüldüğünde sert ve yemesi zor bir halde olacağı yönünde gerçekleşir. Kurban eti kaç saat dinlendirilmeli sorusuna 24 saat yani 1 gün cevabını verebiliriz. Hemen birkaç saat içinde yenilmemesi gerekir. Kesim alanından kanlar içinde gelen etlerin mutlaka hava alan bir kapta 4-5 saat veya mümkünse 1 gün dinlendirilip, etin yemeklik parçalanmasından evvel 40 dereceye kadar olan vücut ısısını 14 dereceye kadar azaltmak gerekir. Etler piştiği zaman ancak bu şekilde lokum gibi olur.

KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR?

  • Hemen kurban eti saklama yöntemleri uygulanarak etler ayrıştırılır. Çünkü hiçbir işlem yapmadan normal mevsim koşullarında kurban eti saklama süresi buzdolabında 3-4 gündür.
  • Tabii bu kurban eti saklama süresi etin parçalanma şekline ve kalitesine göre de değişiklik gösterebilir.
  • Etler daha sonra nasıl kullanılmak isteniyorsa derin dondurucuda öyle muhafaza edilmesi gerekir; eğer kıyma olacaksa kıyma, kuşbaşı ise kuşbaşı ve de bonfile olacaksa da bonfile olarak poşetlere konup düzgün bir şekilde saklanması gerekir.
  • Hava almayacak şekilde temiz buzdolabı poşetlerinde ağzı kapalı olarak paketlenen etler, buzlukta 1 yıl kadar bozulmadan muhafaza edilebilir.

KURBAN ETİ BUZDOLABINA NE ZAMAN KONULUR?

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  • Kurban eti en az 4-5 saat – en uygun 1 gün güneş almayan açık havada bozulmadan bekleyebilir, sonra da buzdolabına kaldırmak uygun görülür.
  • Bu yüzden de kurban eti hemen dolaba konur mu demek yerine eti dinlendirip koymak gerek.
  • Et kendini salıp gevşedikten sonra buzdolabına alınabilir.
  • Burada da 3-4 günden fazla durduğunda bozulma belirtileri gösteren etlerin mümkün mertebe süreyi geçirmeden kurban eti poşeti ile buzluğa alınması icap eder.

KURBAN ETİ YIKANIR MI?

  • Sağlık koşullarına göre etin yenebilmesi için kansız olması gerekir. Yani buzluğa kaldırılmadan evvel etin temizlenmesi için etleri dinlendirip kanı salmasını beklersiniz.
  • Kurban eti paketleme işlemi yapılarak hemen düşünülen yerlere verilmesi uygundur.
  • Kurban etinin yıkanması etteki bakteri miktarını artırır.

KURBAN ETİNİ KAÇ GÜNDE TÜKETMEK GEREKİR?

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  • Kurban eti sağlıklı koşulların korunması açısından 1 günden fazla açıkta bekletilmemelidir.
  • Kurban etlerini dinlendirdikten sonra arzu ettiğiniz şekilde tüketebilirsiniz.
  • Kurban etini saklama koşullarına uyarak parçalara ayırıp poşetledikten sonra buzluğa kaldırmanız en mantıklı seçim olacaktır.
  • Hayvan eti buzlukta olduğu müddetçe 1 yıl boyunca çözdürülüp tüketilebilir.

KURBAN ETİ KAÇ GÜNDE BOZULUR?

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  • Kurbanda yeni kesilmiş taze et bakterilerin çoğalması için en uygun yerdir.
  • Kurban kestiyseniz eğer kurban eti paylaşımı da ivedilikle yapılmalıdır.
  • Etin içeriğindeki bakteri ve virüsler 2 gün sonra kendilerini göstermeye başlayarak etin yenilmesi halinde besin zehirlenmesi yaparlar.
  • Etin kanı çekilince ve 1 gece bekletilince doğru yöntemle pişirilmesi veya küçük parçalar halinde koruyucu poşetler içinde buzluğa konulması gerekir.
  • Kurban eti nasıl saklanmalı bölümünde belirtilen kurallara göre etleri saklarsanız uzun bir zaman sonra bile etleri sağlıklı şekilde tüketebilirsiniz

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