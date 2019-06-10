Dikkat! Sağlıklı bildiğimiz besinler ölüme götürüyor

Dünya üzerinde en yaygın tüketilen balık türlerinden olan ton balığı da risk grubuna dahil. Özellikle beyaz renkli türleri fazla tüketildiğinde, içerdiği yüksek cıva nedeniyle hamile ve çocukların sinir sitemi gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.

Sosis, yapılan araştırmalara göre, çocuklarda boğulma tehlikesi arz ediyor. 10 yaş altı çocuklarda görülen beslenmeye bağlı boğulmaların yüzde yirmisi sosisler yüzünden meydana geliyor.

Besin alerjilerine bağlı ölümlerin başında yer fıstığı alerjisi olanlar geliyor. Time'ın haberine göre 1997 ile 2002 yılları arasında çocuklarda, yer fıstığı alerjisinin görülme sıklığı iki katına çıktı.

Food and Drug Administration (Amerika Birleşik Devletleri'nin Sağlık Bakanlığı'na bağlı; gıda, diyet eklentileri, ilaç, biyolojik medikal ürünler, kan ürünleri, medikal araçlar, radyasyon yayan aletler, veteriner aletleri ve kozmetiklerden sorumlu bürosu) bunca zamandır sağlıklı diye yediğimiz bazı gıdaları en riskli yiyecekler arasına soktu. İşte ezber bozan bilginin detayları...

Mantar

Kendi bahçenizde dahi bulabileceğiniz bazı mantarlar halüsinatif etki yaratırken, bazıları ölüme kadar giden çok daha ciddi zararlar teşkil edebiliyor. Güvenli olduğuna emin olmadığımız mantarları tüketmemek gerekiyor.

Yumurta

Yumurta, pek çok insanın temel besin maddelerinden biridir. Ancak, Health.Com'a göre, Salmonella salgınlarının büyük bir kısmı yumurta tüketimiyle ilişkili. Yumurtların içinde üreyebilen bu zararlı bakteri, doğru tüketilmeyen yumurtalar aracılığıyla insanlara bulaşabiliyor. Bu yüzden yumurtaları iyi pişirmek ve buzdolabında muhafaza etmek gerekiyor. Çiğ yumurta içeren mamulleri tüketmemek de alınabilecek önlemlerden. Çiğ yumurtanın yanı sıra bozuk yumurta da hastalıklara hatta ölüme sebep olan bakterilerin vücuda girmesine yol açıyor. Bazı bozuk yumurtalar renk ve koku olarak kendini belli ederken bazılarını anlamak imkansız gibi görünüyor.

Kahve

Dişlerde sararma, uykusuz geceler ve vücudun su seviyesindeki azalmalar gibi önemsiz sayılabilecek bir takım etkilerin yanı sıra, sıcak kahvenin deriyle teması halinde meydana gelebilecek üçüncü derece yanıklar gibi bir takım ciddi etkiler de söz konusu. Doksanların başında, New Mexico'da yaşlı bir kadın, üzerine döktüğü sıcak kahve yüzünden pek çok yerini yakmış ve kahve aldığı firmayı dava etmişti. Davadan sonra kartonda satılan sıcak kahvelerin üzerinde "Dikkat sıcak içecek." uyarısının bulunması zorunlu hale geldi.



