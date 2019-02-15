YEMEK

Dikkatli tüketilmezse ölümcül olabilecek besinler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.02.2019 11:50 | Son Güncelleme

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra doğru besinleri de tüketmek son derece önemlidir. Aksi halde canınızdan olabilirsiniz! Bazı yiyecekler çok fazla tüketildiğinde ya da yanlış tüketildiğinde ölüm riskini getirebiliyor. Bu yüzden neyi, nasıl yediğinize dikkat etmelisiniz.

Dikkatli tüketilmezse ölümcül olabilecek besinler

İçinde 'zehir' barındıran 5 besin...

Ejderha nefesi

ejderha nefes

Dünyanın en acı biberidir. Uzmanlar bu konuda ciddi uyarılarda bulunuyor; içindeki kapsaisin miktarı, yiyen kişinin hava yolunu tıkayıp nafilaktik şoka girmesine neden olabileceğinden bahsediyor. Dünyanın en acı biberlerinden olan jalapeno'dan 300 kat daha acı olduğu belirtiliyor. Sizce yemeye gerek var mı? İsot neyinize yetmiyor yahu :)

Işkın

ışkın

Işkın; İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgelerinde sıklıkla tüketilen bir sebze çeşidi. Son derece farklı ve lezzetli bir aroması var ancak bu bitkinin yaprakları zehir içinde! Işkın yaprakları tüketildiğinde başınıza gelecek olası ihtimaller şöyle sıralanıyor; solunum güçlüğü, böbrek yetmezliği, nöbet, ve hatta ölüm...

Durian

durian
Dünyanın en kötü kokulu meyvesi olan durian son derece tehlikelidir. Fazla tüketildiğinde öldürücü etkisi vardır. Bu meyveden ölen kişilerin sayısı bir hayli fazladır.

Çiğ acı badem

badem

Çiğ acı bademin siyanür dolu bir yiyecek olduğunu biliyor muydunuz? Bu zehri ortadan kaldırmak için acı bademin belli bir dereceye kadar ısıtılması gerekmektedir. Şeftali, kayısı ya da elma gibi meyvelerin çekirdekleri siyanür üreten amigdalin bileşeni içerir. İşte bu sebeplei çok fazla tüketildiğinde baş dönmesi ve kusma, yüksek tansiyon, böbrek yetmezliği ya da ölüm gibi sonuçlara neden olabilir.

Muskat

muskat

Tek bir seferde 5 gramdan fazla tüketildiğinde spazm yaşamanıza neden olabilir, ve nöbet geçirebilirsiniz. Bütün bir muskat tüketmek ise psikoza neden olabilir.

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durian zehirli besinler

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