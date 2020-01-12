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  4. Dil ve konuşma terapisi öğrencilerinden Fizyomer’e ziyaret

Dil ve konuşma terapisi öğrencilerinden Fizyomer’e ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 12.01.2020 10:04 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü öğrencileri, uygulama dersleri kapsamında Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezini ziyaret etti.Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Dil ve konuşma terapisi öğrencilerinden Fizyomer’e ziyaret

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü öğrencileri, uygulama dersleri kapsamında Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezini ziyaret etti.
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Torun’un önderliğinde Fizyomer’i ziyaret eden öğrenciler, merkezdeki yeni nesil cihazları yerinde görerek bilgi edindi. Özellikle sanal gerçeklik rehabilitasyonu ile yakından ilgilenen öğrenciler, hem uzmanlarından bilgi aldı hem de cihazı deneme imkanı buldu.
Prof. Dr. Torun, “Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde verdiğim iki ayrı ders kapsamında öğrencilerimizle bir kurum ziyareti planlamıştık. O derslerden bir tanesi dil ve konuşma terapisinde temel görüntüleme ve analizdi. Tabii ki rehabilitasyonun her alanında çeşitli görüntüleme ve analiz yöntemleri kullanılıyor. Böyle donanımlı bir merkezde değerlendirme aşamasından başlayarak terapi süreçlerinde neler yapıldığını öğrencilerimin görmesini istedim. Diğer dersimiz rehabilitasyon uygulamalarının yol haritasını oluşturan ’Rehabilitasyonun temel ilkeleri’ dersi. Bu derste rehabilitasyonda özen gösterilmesi gereken bilimsel ve etik ilkeleri paylaşıyoruz. Öğrencilerim gelişmiş bir kurumda hastaların bu ilkeler çerçevesinde ne kadar önemsendiğini deneyimlediler. Rehabilitasyonun temel ilkeleri içinde bireyle kurulan etkileşimin yanısıra değerlendirme, terapi sürecinin planlanması, yürütülmesi ve insan sağlığına yönelik en yeni kanıt temelli uygulamaların hizmete sunulması önemli. Bu açıdan da iyi bir deneyim oldu. Çünkü bu merkezde oldukça güncel dünyada da kullanılan yaklaşımlar var. Dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunda da terapi pratiğinde yardımcı robotik teknolojiler , sanal gerçeklik ve diğer 3 boyutlu uygulamalar gibi benzer yaklaşımlar kullanılıyor. Bu açıdan öğrencilerimiz için iyi bir deneyim oldu. Harika bir ev sahipliğiyle karşılaştık.Çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Yapılan gezinin ardından Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Dr. Türkan Tünerir, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak tavsiyelerde bulundu. Gezi hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.

Dil ve konuşma terapisi öğrencilerinden Fizyomer’e ziyaret

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