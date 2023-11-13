Dilan Polat'ın ardından radara girmişti! Lüks yaşantısıyla dikkat çeken fenomen Rabia Toprak sessizliğini bozdu

Engin ve Dilan Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gözler lüks hayatlarını Instagram hesaplarından yayınlayan diğer fenomenlere çevrildi. Şulemsi, Tayyar-Özlem Öz ve Şuheda Kaya'nın ardından 2020 yılında paylaştığı yemek videolarıyla ünlenen ve şimdilerde lüks hayatıyla dikkat çeken Rabia Toprak da bu isimlerden biri oldu.

Çok sayıda evi ve iş yeri olduğu iddia edilen Toprak, yaptığı açıklamayla hakkında çıkan iddiaları yalanladı ve dava açacağını söyledi. Toprak'ın 2021 yılında Dubai'ye gidip geldikten sonra tekstil atölyesi kurduğu, çok sayıda ofis, araba ve evi olduğu ileri sürüldü.

Hakkındaki iddialarla ilgili dava açacağını belirten fenomen "Sevgili takipçilerim, sosyal medya hesaplarım üzerinden yapmış olduğum paylaşımların kişisel verilerimi içermesi sebebiyle bu paylaşımların iznim olmadan üçüncü şahıslar tarafından paylaşılması Türk Ceza Kanunu 136. maddesi kapsamında Kişisel Verileri Başkasına Verme, Yayma ve ya Ele Geçirme suçunu oluşturmaktadır. Öte yandan sosyal medya hesaplarım üzerinden yapmış olduğum paylaşımların altına yazılmış olan hakaret içerikli yorumlar da Türk Ceza Kanunu 125. maddesi kapsamında hakaret suçunu oluşturmaktadır. Söz konusu suçları işleyen şahıslara karşı avukatım aracılığı ile suç duyurusunda bulunulacaktır" dedi.







