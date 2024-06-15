Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu tahliye olduktan sonra ilk kez görüntülendi! Son hali dikkat çekti

4 Kasım 20203 tarihinde kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla Dilan ve Engin Polat çifti tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu bulunan isimler arasında Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ile kardeşi Can Doğu da vardı.

Herkesin yakından takip ettiği Polatlar davasında ilk tahliyeler gerçekleşti. Dilan ve Engin Polat çifti hakkında haber beklenirken Sıla ve Can Doğu tahliye edildi.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu, tahliye edildikten sonra ilk kez görüntülendi. Doğu'nun Sıla Doğu'ya göre daha iyi durumda olduğu gözlemlenen Can Doğu'nun son hali dikkat çekti.

Can Doğu'nun o görüntülerine; 'Zayıflamış', 'Yorgun görünüyor', 'Çok bitkin' gibi yorumlar yapıldı.







