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Düğünleri çok konuşulmuştu... Gamze Özçelik ve kocası Reshad Strik balayı için bakın nereyi seçti! İlk kare geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.06.2024 08:23
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Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Reshad Strik ile sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Ünlü ismin evliliği magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Çok konuşulan düğünün ardından ünlü çiftten ilk paylaşım da geldi. Gamze Özçelik ve kocası Reshad Strik balayı için bakın nereyi seçti...

Düğünleri çok konuşulmuştu... Gamze Özçelik ve kocası Reshad Strik balayı için bakın nereyi seçti! İlk kare geldi

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Zeynep Komiser' karakteri ile hafızalara kazınan Gamze Özçelik oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti. Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran Özçelik son dönemde yaptığı yardımlarla adından söz ettiriyor.

EVLİLİKLERİ ÇOK KONUŞULDU

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez nikah masasına oturan Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin evliliği magazin gündeminde büyük ses getirdi.

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BALAYI İÇİN ORAYI SEÇTİLER

Düğünleri sosyal medyada çok konuşulan çift, Kurban Bayramı'nı Tanzanya'da geçirmeye karar verdi. Yola çıkmak için hazırlık yapan çifti Umuda Koşanlar Derneği ekibi yolcu etti.

Evlendikten sonra eşi Reshad Strik ile birlikte yardım faaliyetlerine devam edecek olan Özçelik'in bu hareketi sosyal medyada takdir gördü. Ünlü isim kocası ile Tanzanya'dan ilk paylaşımı da yaptı.

paylaşım

Özçelik'in bu paylaşımına; 'Balayı için yine hayır organizasyonu seçmesi çok güzel bir hareket', 'Çok güzeller, çok yakıştılar birbirlerine', 'Çok güzel hareket' gibi yorumlar yapıldı.

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Gamze Özçelik arka sokaklar
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