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Dilek Taşı Cemre kimdir? Dilek Taşı'nın Cemre'si Lena Naz Kalaycı kaç yaşında?

07.09.2023 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilek Taşı Cemre'nin kim olduğu merak ediliyor. Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın başrollerinde yer aldığı dizide çocuk oyuncu Cemre duru güzelliği ve başarılı performansıyla dikkat çekti. Dizide Salih Bademci'nin hayat verdiği Mustafa karakterinin kızı olan Cemre'nin kaç yaşında olduğu da araştırılmaya başlandı. Peki, Dilek Taşı Cemre kimdir? Dilek Taşı'nın Cemre'si Lena Naz Kalaycı kaç yaşında? İşte hakkında tüm merak edilenler...

Dilek Taşı Cemre hakkında araştırmalar hız kazandı. Kanal D’nin büyük bir heyecanla beklenen yeni dizisi Dilek Taşı bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği merakla beklenen yeni dizinin başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay üstleniyor. Dizide Salih Bademci'nin hayat verdiği Mustafa karakterinin kızı olan Cemre duru güzelliği ve performansıyla dikkat çekti. Peki, Dilek Taşı Cemre kimdir? Dilek Taşı'nın Cemre'si Lena Naz Kalaycı kaç yaşında, nereli? İşte hakkında tüm detaylar...

Dilek Taşı Cemre 33

DİLEK TAŞI CEMRE KİMDİR?

Dizide Salih Bademci'nin hayat verdiği Mustafa karakterinin kızı Cemre'ye Lena Naz Kalaycı hayat veriyor. Cemre, Yılmaz ailesinin en küçük ferdi olarak karşımıza çıkıyor.

Dilek Taşı Cemre 1

LENA NAZ KALAYCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Lena Naz Kalaycı 2017 yılında dünyaya gelmiştir. 6 yaşında olan Lena Naz Kalaycı daha önce pek çok reklam filminde rol almıştır. Lena Naz Kalaycı'nın ilk uzun metrajlı dizi deneyimi bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek olan Dilek Taşı oldu.

DİLEK TAŞI DİZİSİ KONUSU

Dilek Taşı, 1980’li yılların İstanbul’unda geçen bir dram hikayesini konu alıyor.
1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleri. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşıyor. İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalıyor.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Dilek Taşı Cemre 3

DİLEK TAŞI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Güçlü prodüksiyonu ile çok konuşulacak olan dizinin başrollerini; Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. 1980’li yıllarda geçen bir hikâyeyi konu alan dizide Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

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