Dilek Taşı'nın Harun Rona'sı Ahmet Mark Somers kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ahmet Mark Somers'in oynadığı diziler

Ahmet Mark Somers, Dilek Taşı dizisinin 3. bölümü öncesi merak konusu oldu. Senaryosunu ise Ece Yörenç'in kaleme aldığı Dilek Taşı'nın yönetmen koltuğunda Çağan Irmak oturuyor. Ahmet Mark Somers, Dilek Taşı'nda ABD’de olduğuna değinilen Harun Rona karakteriyle izleyici karşına çıkacak. İşte, Dilek Taşı'nın Harun Rona'sı Ahmet Mark Somers hakkında merak edilenler...

AHMET MARK SOMERS KİMDİR?

Ahmet Mark Somers, 1959 yılında İzmir’de doğdu. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini İzmir’de tamamladı. 1985 Haziran döneminde lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gösteri Sanatları Ana Bilim Dalı Tiyatro, Oyunculuk Bölümünü bitirerek tamamladı.

Lisans eğitimi sırasında, Çocuk Tiyatrosu, Çocukların Tiyatrosu, Tiyatro Pedagojisi, Kukla yapımı, Kukla oynatımı, Yaratıcı Drama, Pantomim, Slapstik (sakarlık), Eskrim, Beden dili, Gölge Tiyatrosu, Akrobasi eğitimlerini aldı. Mezun olduğu yıl, Ankara Devlet Tiyatrosu Çocuk ve Gençlik biriminde göreve başladı.

Yurtdışında (Stuttgart’ta) otantik özelliklerini koruyarak “Madımak” adlı Köy Seyirlik Oyununun derlemesini ve rejisini gerçekleştirdi. Aynı zamanda burada kendi geliştirdiği oyunculuk yöntem ve tekniği doğrultusunda atölye çalışmaları yaptı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde üç yıl boyunca Diksiyon, Drama ve Eğitim Yöntemi Olan Dramatizasyon dersleri verdi. Uludağ Üniversitesi’nde öğretim görevliliği yanı sıra üniversitenin tiyatro topluluğunu dört yıl çalıştırdı. Ayrıca birçok kurum ve kuruluşta Diksiyon, Beden Dili, Liderlik eğitimi verdi. TOBAV’da üç yıl yönetim kurulu üyeliği ve sanat yönetmenliği yaptı. TOBAV’ın birçok sanatsal organizasyonunu gerçekleştirdi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Oyunculuk, Reji teknikleri, Yaratıcı Drama, Tiyatro Tarihi dersleri ve bu kurumun Okullar Genel Müdürlüğünü, Genel Sanat Yönetmenliğini iki yıl boyunca yaptı. Ayrıca Üniversitelerde, Kurum ve kuruluşlarda oyunculuk-yaratıcı drama ve reji teknikleri konularında atölye çalışması (workshop) gerçekleştirdi.

DİLEK TAŞI'NIN HARUN RONA'SI AHMET MARK SOMERS KİMDİR?'IN OYNADIĞI DİZİLER

Dost Eller

Dünden Yarına

Yanık Koza

Sınıf

Mavi Kuş

Vali

Ev

Son İstasyon

HTR2B Dönüşüm

Kurt Kanunu

Yol Ayrımı

Aşk Oyunu

Ben Onu Çok Sevdim

Çalışkuşu

Hatasız Kul Olmaz

Darbe

Yeşil Deniz

Kırık Kalpler Bankası

Payitaht Abdülhamid

