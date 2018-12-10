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Dilek Türkan, Altın Kelebek Ödülleri'ne alınmadı! Deniz Çakır isyan etti

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ÜNLÜLER  | 10.12.2018 10:26 | Son Güncelleme

Dün gerçekleşen Altın Kelebek Ödülleri'ne Dilek Türkan alınmayınca sosyal medyadan açıklama yaptı. Ünlü sanatçıya ilk destek oyuncu Deniz Çakır'dan geldi.

Dilek Türkan, Altın Kelebek Ödülleri'ne alınmadı! Deniz Çakır isyan etti

Müzisyen Dilek Türkan aday olmasına rağmen Altın Kelebek Ödülleri'ne alınmadı. Yaşadıklarını sosyal medya hesabı Intagram'dan paylaşan Türkan'a ilk destek oyuncu Deniz Çakır'dan geldi.

Türkan açıklamasında "Pantene Altın Kelebek Ödüllerine aday gösterildiğim halde bu akşam gerçekleştirilen ödül törenine alınmamış olmaktan dolayı şaşkınlık içerisindeyim" dedi ve ekledi: "Kapıdan geri çevrildiğimde bana göre pek de hoş olmayan bir hareketle ınstagramdan canlı yayın yaptım. Bu sizlerden özür dilemek içindi. Yayını yaptığım için içeri alındım."

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"BU NE TERBİYESİZLİK YA YUH"

Yaşadıklarını sosyal medyadan duyurmasının ardından içeri alınan Türkan, törenden ayrıldı. Sosyal medya hesabından törende başına gelen olaya sitem eden Türkan'a destek olan oyuncu Deniz Çakır, "Ne iş yaptığı belli olmayan 'mesleksiz' ünlülerle dolu ödül törenleriniz sizin olsun. Bu ne terbiyesizliktir ya. Dilek Türkan'a yapılan koca bir ayıptır. Yuh koca bir yuh." dedi.


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