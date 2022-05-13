Dilek Türkan, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın Ses Eğitimi bölümünden 1994 senesinde mezun olan ünlü şarkıcı İncesaz'ın dışında TRT'da yaptığı programlarla da biliniyor. Peki Dilek Türkan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Dilek Türkan evli mi, kaç çocuğu var? Ünlü şarkıcının müzik kariyerine dair ayrıntılar haberimizde...

DİLEK TÜRKAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Dilek Türkan, 25 Mayıs 1978 yılında Balıkesir'de doğdu.

Klasik Türk müziği ve Tango yorumcusu olan Dilek Türkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın Ses Eğitimi bölümünden 1994 senesinde mezun olmuştur.

Dilek Türkan, 1996 yılında TRT İstanbul Radyosu'na girdi. İstanbul ve Ankara radyolarında ve TRT Televizyonu'nda programlar yaptı.

İstanbul Hanımları grubu ve İncesaz grubu başta olmak üzere çeşitli gruplarla konserler verdi. Yarkın Ritim Grubu'nun Kervansaray, İncesaz'ın Dört/Mazi Kalbimde ve Altı/Kalbimdeki Deniz albümlerinde solist ve yine İncesaz'ın Üç/İstanbul'a Dair albümünde vokal olarak yer aldı. Bunların yanı sıra kendisine ait dizi müziği ve Türk müziği albümleri vardır.

2005 yılında Cemal Reşit Rey Türk Müziği Topluluğu'na ve 2006 yılında İstanbul Devlet Klasik Türk müziği Korosu'na ses sanatçısı olarak katıldı. 2009 yılında 2008 Mavi Nota Müzik Ödülü'nü kazandı. 18 Haziran 2013 tarihinden itibaren İncesaz ile yollarını ayırmıştır.

DİLEK TÜRKAN EVLİ Mİ?

TRT İstanbul Radyosu klasik kemençe sanatçısı Derya Türkan ile evlidir. Dilek Türkan'ın lif Türkan isminde bir kızı vardır.

