MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilek Türkan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Dilek Türkan evli mi, kaç çocuğu var?

Dilek Türkan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Dilek Türkan evli mi, kaç çocuğu var?

13.05.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilek Türkan, TRT'de yaptığı programla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı bir dönem İncesaz isimli grubun üyesiydi. Sesiyle dinleyenleri kendine hayran bırakan ünlü şarkıcının hayatı merak konusu oldu. Peki Dilek Türkan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Dilek Türkan evli mi, kaç çocuğu var? İşte ünlü şarkıcının biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin detaylar...

Dilek Türkan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Dilek Türkan evli mi, kaç çocuğu var?

Dilek Türkan, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın Ses Eğitimi bölümünden 1994 senesinde mezun olan ünlü şarkıcı İncesaz'ın dışında TRT'da yaptığı programlarla da biliniyor. Peki Dilek Türkan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Dilek Türkan evli mi, kaç çocuğu var? Ünlü şarkıcının müzik kariyerine dair ayrıntılar haberimizde...

DİLEK TÜRKAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Dilek Türkan, 25 Mayıs 1978 yılında Balıkesir'de doğdu.

Klasik Türk müziği ve Tango yorumcusu olan Dilek Türkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın Ses Eğitimi bölümünden 1994 senesinde mezun olmuştur.

Dilek Türkan, 1996 yılında TRT İstanbul Radyosu'na girdi. İstanbul ve Ankara radyolarında ve TRT Televizyonu'nda programlar yaptı.

İstanbul Hanımları grubu ve İncesaz grubu başta olmak üzere çeşitli gruplarla konserler verdi. Yarkın Ritim Grubu'nun Kervansaray, İncesaz'ın Dört/Mazi Kalbimde ve Altı/Kalbimdeki Deniz albümlerinde solist ve yine İncesaz'ın Üç/İstanbul'a Dair albümünde vokal olarak yer aldı. Bunların yanı sıra kendisine ait dizi müziği ve Türk müziği albümleri vardır.

2005 yılında Cemal Reşit Rey Türk Müziği Topluluğu'na ve 2006 yılında İstanbul Devlet Klasik Türk müziği Korosu'na ses sanatçısı olarak katıldı. 2009 yılında 2008 Mavi Nota Müzik Ödülü'nü kazandı. 18 Haziran 2013 tarihinden itibaren İncesaz ile yollarını ayırmıştır.

DİLEK TÜRKAN EVLİ Mİ?

TRT İstanbul Radyosu klasik kemençe sanatçısı Derya Türkan ile evlidir. Dilek Türkan'ın lif Türkan isminde bir kızı vardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski vekile seslendi! "Örümcek beyinlerden..."Eski vekile seslendi! "Örümcek beyinlerden..."
MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı! MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!
Didem Soydan göğüs dekoltesini sergiledi! Sütyensiz pozu olay oldu...Didem Soydan göğüs dekoltesini sergiledi! Sütyensiz pozu olay oldu...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üniversitesi TRT 1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Herkes altını konuşuyor ama gümüş yatırımcıları da şokta!

Herkes altını konuşuyor ama gümüş yatırımcıları da şokta!

Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!

Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!

Vajinasının üç boyutlu modelini satışa çıkardı! Mevlana şiiri dikkat çekti

Vajinasının üç boyutlu modelini satışa çıkardı! Mevlana şiiri dikkat çekti

Altın ve döviz dolu poşetle geldi! "Sen savcı falan değilsin"

Altın ve döviz dolu poşetle geldi! "Sen savcı falan değilsin"

Yasak aşk yaşayan sevgililer köprüden göle atladı

Yasak aşk yaşayan sevgililer köprüden göle atladı

AK Partinin kurucuları arasındaydı! Kaftancıoğlu'na destek

AK Partinin kurucuları arasındaydı! Kaftancıoğlu'na destek

İlginizi Çekebilir

İlaç içmeden önce bir de bunu deneyin! Antibiyotik kadar etkili

İlaç içmeden önce bir de bunu deneyin! Antibiyotik kadar etkili

Afrika'nın milyoneri! Milyoner dolarlık doğum günü hediyesi...

Afrika'nın milyoneri! Milyoner dolarlık doğum günü hediyesi...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Bomba yorum! "Bir kadının göğsünü yarı çıplak değil çıplak görsem..."

Bomba yorum! "Bir kadının göğsünü yarı çıplak değil çıplak görsem..."

“Göğüslerim o kadar büyük ki herkes bana bakıyor”

“Göğüslerim o kadar büyük ki herkes bana bakıyor”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.