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Dilencilikte ‘yevmiye usullü’ çalışma dönemi

11.08.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da dilencilere yönelik gerçekleştirilen zabıta operasyonunda vatandaşların manevi duygularını istismar eden çok sayıda kişi yakalanırken, şahısların kent dışından gelerek yevmiye usulü çalıştıkları belirlendi.

Dilencilikte ‘yevmiye usullü’ çalışma dönemi

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar eden dilencilere yönelik uygulamalarına devam ediyor. Afyonkarahisar’ın birçok noktasında yapılan denetimlerde dilenciler hakkında işlem yapılırken, topladıkları bin 800 TL paraya da el konuldu.

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürü Taner Çelik, bazı dilencilerin il dışından gelerek yevmiye usulü çalıştığını belirtti. Vatandaşların dilencilere itibar etmemesi ve para vermemesi gerektiğini vurgulayan Çelik, “İşlek sokak ve caddelerden toplanan dilencilerin üst araması yapılarak, üzerlerinde çıkan paralara el konup, Kabahatler Kanununa göre işlem yapıldı. Burada vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor, bu şahıslara para verilmemesini istiyoruz, verildiği sürece dilenciliğe, duygu istismarına devam ediyorlar. Vatandaşlarımızdan bu tür haksız kazanç elde etmek isteyen kişilere itibar etmemelerini, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ne şikâyette bulunmalarını rica ediyoruz” dedi.

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