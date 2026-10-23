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Dilencinin para saklama yöntemi pes dedirtti: Ayaklarından para fışkırdı!

Elazığ’da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik denetiminde ortaya çıkan yöntem şaşkına çevirdi. Cuma namazı çıkışında gerçekleştirilen operasyon sırasında yakalanan bir dilencinin, topladığı paraları zabıtadan gizlemek için çorabına sakladığı ortaya çıktı. Çoraptan tek tek çıkarılan paralar, görenleri hayrete düşürdü.

Dilencinin para saklama yöntemi pes dedirtti: Ayaklarından para fışkırdı!

Elazığ'da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik operasyonunda pes dedirten bir yöntem ortaya çıktı.

Dilencinin para saklama yöntemi pes dedirtti: Ayaklarından para fışkırdı! 1

DİLENCİLERE YÖNELİK OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı çıkışında cami önleri ile vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde dilencilere yönelik denetim ve operasyon gerçekleştirdi.

Dilencinin para saklama yöntemi pes dedirtti: Ayaklarından para fışkırdı! 2

ÇORABINDAN PARA ÇIKTI

Denetimlerde dilenciler tek tek yakalanarak zabıta karakoluna getirildi. Burada yapılan kontroller sırasında dilencilerden birinin, topladığı paraları zabıta ekiplerinden saklamak amacıyla çorabının içine gizlediği ortaya çıktı.
Dilencinin para saklama yöntemi pes dedirtti: Ayaklarından para fışkırdı! 3

Zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde fark edilen olayda, kurnaz dilencinin para saklama girişimi sonuçsuz kaldı. Yapılan aramada çorabın içine gizlenen paralar tek tek çıkartıldı.
Dilencinin para saklama yöntemi pes dedirtti: Ayaklarından para fışkırdı! 4

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dilencilik yapan kişilere yönelik denetimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Dilencinin para saklama yöntemi pes dedirtti: Ayaklarından para fışkırdı! 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dilenci Elazığ
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