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Dilencinin üzerinden 34 bin TL çıktı

14.06.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te zabıta ekiplerince dilencilere yönelik yapılan denetimlerde yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkan para ’pes’ dedirtti. Üst araması yapılan dilencinin üzerinden toplam 34 bin TL nakit çıktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Şehitkamil ilçesi Duisburg Bulvarı Hasan Celal Güzel kavşağında dilencilik yapan şahıslara yönelik denetim yaptı. Zabıta ekipleri, denetim sırasında dilencilik yapan 58 yaşındaki Abdullah Parlak isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Üst araması yapılan dilencinin üzerinde toplam 34 bin TL nakit ele geçirildi.

Zabıta memuru, dilencinin üzerinden çıkan parayı tek tek saydı
Duygu sömürüsünün bu kadarına pes dedirten o anlar zabıta ekiplerini de hayrete düşürdü. Dilencinin üzerinden çıkan paraları banknot banknot sayan zabıta memuru, paralara el konulduğunu belirterek şüpheli hakkında idari yaptırım tutanağı düzenledi.

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