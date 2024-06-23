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  4. Diletta Leotta bebek yaptıktan sonra Loris Karius ile evlendi! Gelinlikteki o detay olay oldu

Diletta Leotta bebek yaptıktan sonra Loris Karius ile evlendi! Gelinlikteki o detay olay oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.06.2024 07:50
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Can Yaman ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Diletta Leotta gönlünü Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'a kaptırmıştı. Kısa süre önce doğum yapan Diletta Leotta ve Loris Karius evlendi. İşte düğünden ilk kareler...

Diletta Leotta bebek yaptıktan sonra Loris Karius ile evlendi! Gelinlikteki o detay olay oldu

İtalya'nın en çok takip edilen kişilerinden olan televizyon sunucusu Diletta Leotta'nun Türkiye'de de hatırı sayılır bir tanınırlığı var. Can Yaman ile ilişki yaşamasıyla ve pozlarıyla tanınan güzel sunucu ayrılık sonrası yeni aşka yelken açmıştı.

Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile birlikte olan güzel sunucu bir de çocuk sahibi olmuştu.

"Karius hayatımın erkeği" diyen Diletta Leotta çocuğunun babasıyla evlendi.

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İtalyan spiker Diletta Leotta güzelliğiyle bir kez daha görenleri kendine hayran bırakırken eşinin de yakışıklılığı gözlerden kaçmadı.

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GELİNLİKTE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Güzel sunucunun gelinlikteki "ALL I EVER WANTED / "Tüm istediğim" notu da sosyal medyada dikkat çekti.

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Diletta Leotta'nın gelinliği de sosyal medyada gündem oldu. Ünlü çifte takipçilerinden "Güzel masal çifti", "Harikasınız", "Kadın gelinlikle de çok güzel olmuş", "Gelinlik çok güzel" yorumları geldi.

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Diletta Leotta
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