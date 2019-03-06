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Dili boğazına kaçan kaleciyi hakem kurtardı

FUTBOL HABERLERİ  | 06.03.2019 15:20 | Son Güncelleme

Osmaniye'de karşılaşma sırasında dili boğazına kaçan kaleci, hakemin müdahalesiyle yaşama döndü.

Dili boğazına kaçan kaleciyi hakem kurtardı

Osmaniye’de Birinci Amatör Futbol Ligi karşılaşmasında ikili mücadelede düşünce dili boğazına kaçan kaleciye ilk müdahaleyi orta hakem yaptı. Merkez sentetik sahada oynanan Osmaniye İdmanyurdu-Sitespor maçının 36. dakikasında Osmaniye İdmanyurdulu kaleci Yavuz Gören (32), rakibiyle mücadele sırasında düştü. Baygınlık geçiren Gören'in dili boğazına kaçtı.

Çağırılan ambulans beklenirken maçın orta hakemi Hanifi Temurtaş, parmaklarıyla futbolcunun boğazını tıkayan dilini dışarı çıkarıp nefes almasını sağladı. Daha sonra ambulanstaki görevlilerin müdahale ettiği futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ACİL MÜDAHALE KONUSUNDA TEBRÜBELİ ÇIKTI

Hakem Hanifi Temurtaş, futbolcunun nefessiz kaldığını görünce müdahale ettiğini söyledi. Bugüne kadar yönettiği 5 maçta benzer olayla karşılaştığını belirten Temurtaş, "Osmaniye'de 20 yıldır hakemlik yapıyorum. Eğitim seminerlerimizde bu tür olaylara karşı ne yapılması gerektiği konusunda da bilgi veriliyor. Kaleci Yavuz’un dilinin boğazına kaçtığını ve nefessiz kaldığını görünce müdahale ettim. Dişleri kilitlenmişti, çenesini açtım. Parmağımla boğazına kaçan dilini çıkardım. Daha önce de görev aldığım maçlarda 5 sporcunun dili boğazına kaçmıştı. Onlara da aynı şekilde müdahale etmiştim" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye İdmanyurdu Sitespor Amatör Futbol Ligi

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