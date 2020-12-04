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Dilovası belediyesi vefa destek grubu büyük takdir topluyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.12.2020 12:41 | Son Güncelleme

Dilovası Vefa Sosyal Destek ekibi pandemi sürecinin ilk gününden beri hiç aksamadan yaptığı çalışmalar ile büyük takdir topluyor.Kocaeli Dilovası Vefa Sosyal Destek ekibi Pandemi sürecinde yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını hiç aksatmadan gidermeye devam ediyor.

Dilovası Vefa Sosyal Destek ekibi pandemi sürecinin ilk gününden beri hiç aksamadan yaptığı çalışmalar ile büyük takdir topluyor.
Kocaeli Dilovası Vefa Sosyal Destek ekibi Pandemi sürecinde yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını hiç aksatmadan gidermeye devam ediyor. Yapılan yardımların gizli yapıldığını söyleyen Başkan Hamza Şayir, “Vefa Sosyal Destek ekibi pandeminin ilk gününden bugüne vatandaşlara hizmeti hiç aksatmadı ve tüm şartlarda çalışmaya devam etti. Yapılan yardımları ifşa etmeden, insanlık onurunu incitmeden yapmaya çalışıyoruz. İlçe kaymakamımız Mustafa Asım Alkan’ın koordinasyonunda oluşturulan, Vefa Sosyal Destek Grubu ile vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları ivedilikle karşılanıyor” dedi.
Vefa Sosyal Destek Gurubu, vatandaşlardan gelen talepleri karşılamanın yanı sıra, ücretsiz maske, kolonya, sabun ve dezenfeksiyon ürünlerinden oluşan hijyen seti ve yine İlçe Kaymakamı Asım Alkan tedarik ettiği Gıda kolisini vatandaşların evlerine götürüp elden teslim ediliyor. Kovid19 virüsünden dolayı karantinada kalmak zorunda olan vatandaşlar 112’yi arayarak oluşturdukları talepler Vefa Sosyal Destek çalışanları tarafından tedarik edilerek ulaştırılıyor.

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