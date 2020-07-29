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Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.07.2020 17:57 | Son Güncelleme

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara sürpriz yaparak, ilçede bulunan her haneye baklavalık yufka dağıttı.Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, pandemi sürecinde ve Ramazan Ayında ilçede ki 16 bin haneye dağıttığı erzak kolileri ve patates, soğan yardımlarının ardından şimdi de Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara sürpriz yaptı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara sürpriz yaparak, ilçede bulunan her haneye baklavalık yufka dağıttı.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, pandemi sürecinde ve Ramazan Ayında ilçede ki 16 bin haneye dağıttığı erzak kolileri ve patates, soğan yardımlarının ardından şimdi de Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara sürpriz yaptı. Bu kapsamda Başkan Şayir, Kurban Bayramı öncesi ilçedeki tüm hanelere baklavalık yufka dağıttı. Yardımlaşmayı ve dayanışmayı simgeleyen Kurban Bayramı’nda vatandaşlara güzel sürprizler yaparak, onları mutlu etmek istediklerini dile getiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Kurban Bayramı’na günler kala tatlı bir telaş alır bütün evleri. Koşturmacalar yaşanır, her biri ayrı güzelliktir. Biz de, bu tatlı telaş içerisinde, çorbada tuzumuz olsun istedik. Anneler daha az yorulsun diyerek, bayramlık yufkalar bizden olsun dedik. Şimdiden tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı kutlar, bayramın tüm halkımıza sağlık mutluluk ve esenlikler getirmesini dilerim” dedi.
Dilovası Belediyesi Vefa Destek Gurubu ekibinin, önceki gün başladığı yufka dağıtımı sırasında hijyenik paketlenmiş yufkaları alan vatandaşlar ise, Başkan Şayir’e teşekkür etti.

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