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Dilovası’nda Halk Buluşmaları yoğun ilgi görüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.03.2020 16:51 | Son Güncelleme

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in, her hafta düzenlediği Halk Buluşmaları, aralıksız sürüyor.Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in, göreve geldiği günden bu yana halkın sorunları ile yakından ilgilenerek çözüm üretmek için her hafta Salı günleri düzenlediği “Halk Buluşmaları” yoğun bir şekilde devam ediyor.

Dilovası’nda Halk Buluşmaları yoğun ilgi görüyor

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in, her hafta düzenlediği Halk Buluşmaları, aralıksız sürüyor.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in, göreve geldiği günden bu yana halkın sorunları ile yakından ilgilenerek çözüm üretmek için her hafta Salı günleri düzenlediği “Halk Buluşmaları” yoğun bir şekilde devam ediyor. Vatandaşların sorunlarının çözümü konusunda Halk Günlerine büyük önem veren Başkan Şayir, “Belediye olarak rutin çalışmalarımız devam ediyor. Ancak sosyal belediyeciliğe verdiğimiz önem doğrultusunda halkımızın birebir sorun ve isteklerini de dinlemek ve kısa sürede çözüm üretmeyi öncelikli görevimiz olarak gördüğümüz için Halk Günlerimizi düzenli olarak gerçekleştiriyoruz” dedi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programlarda vatandaşları tek tek dinleyerek gerekli notları alan ve birimlere talimatlarını veren Başkan Şayir, “Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızdan hiçbir zaman kopmadık. İlk icraatımız halkımıza kapılarımızı sonuna kadar açmak oldu. Aslında bizim için her gün halk günüdür. Her gün onlarca vatandaşımızla bir araya geliyoruz. Sorunu, sıkıntısı, öneri ve teklifi olan her vatandaşımızı her Salı devam edecek halk buluşmamıza bekliyoruz” diye konuştu.

Dilovası’nda Halk Buluşmaları yoğun ilgi görüyor

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