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Dilovası’nda korona virüse karşı mücadele sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.03.2020 10:28 | Son Güncelleme

Dilovası Belediyesi ilaçlama ekipleri İlçe genelinde korona virüs dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in talimatları ile başlatılan, korona virüs bulaşıcı hastalığının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amaçlı tedbirler her geçen gün artarak devam ediyor.

Dilovası Belediyesi ilaçlama ekipleri İlçe genelinde korona virüs dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in talimatları ile başlatılan, korona virüs bulaşıcı hastalığının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amaçlı tedbirler her geçen gün artarak devam ediyor. İlaçlama çalışmalarına iki haftadır aralıksız devam eden Dilovası Belediyesi ekipleri daha güçlü bir şekilde mücadele etmek için ekip sayısını artırarak ilçe genelinde önlemleri sürdürüyor. Belediye görevlileri toplu taşıma araçlarının bekleme durakları, ana caddeler gibi vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan alanları tekrar dezenfekte ederek ilçede önlem alınmayan yer kalmayacak şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, iki haftadır yoğun bir şekilde dezenfekte çalışmalarını takip ettiğini ifade ederek, “Belediye ekiplerimiz durmaksızın ilçemizin dört bir yanını dezenfekte etmeye devam ediyor. Belediyemiz görevlerini yerine getirirken vatandaşlarımıza da önemli bir görev düşüyor. Bir kez daha buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. “Evinizde kalın” Hem kendinizi hem de yakınlarınızı düşünün ve mecburi olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Kurallara uyalım ve panik yapmadan tedbirli olmaya özen gösterelim. Ekiplerimiz iki haftadır aralıksız İlçemizin her noktasını ilaçlarla dezenfekte ediyorlar. Bu yalnızca belediyemizin değil her bir vatandaşımızın topluma karşı sorumluluğudur” dedi.

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