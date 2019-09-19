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Dimitar Berbatov futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.09.2019 21:19 | Son Güncelleme

Kariyerinde Manchester United ve Tottenham formalarını giyen Bulgar golcü Dimitar Berbatov, futbolculuk kariyerini bitirdiğini açıkladı.

Dimitar Berbatov futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı

Bulgar golcü Dimitar Berbatov, 20 yıllık profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından emeklilik kararını açıklayan 38 yaşındaki santrfor, bir yılı aşkın süredir futboldan uzak kaldığını hatırlatarak, "Bu uzun yolculuğun ardından artık kariyerime sona vermek için doğru zaman geldi. Ama bu bir son değil, futbolun içinde kalmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

18 yaşında başladığı kulüp kariyerinde Bayer Leverkusen, Manchester United, Tottenham ve Monaco gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Berbatov, son olarak geçen yıl Hindistan temsilcisi Kerala Blasters'ta görev almıştı.

Berbatov, Bulgaristan Milli Takımı'nda 78 maçta 48 kez ağları sarsarak ülkesinin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
dimitar berbatov Manchester United

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