Dimitrios Chatziisaias, Rize’ye çabuk uyum sağladı

Çaykur Rizespor'un Yunan futbolcusu Dimitrios Chatziisaias, kente çabuk uyum sağladı. İlk kez yurt dışında futbol oynama şansı bulduğunu ve Rizespor’a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Dimitrios Chatziisaias “İlk kez yurt dışında oynama şansı elde ettim. Mutluyum, buraya geldiğim için. Çünkü yeni bir macera, yeni bir takım, yeni bir şehir anlamına geliyordu. İyi bir lige geldiğimi düşünüyorum, takımdan, takımdaki oyunculardan, her şeyden çok memnunum" dedi.

Ailesinden uzak kalmanın zor olduğunu fakat bunu aşacak güce sahip olduğunu dile getiren Dimitrios “Ailemden de uzak kalmak benim için çok zor oldu. Ben güçlü bir insan olduğuma inanıyorum ve bu gücün de bende olduğuna inanıyorum. Buna inandığım için buraya geldim. Zor ama bunları aşabilecek güçteyim. Türkiye ligi zor bir lig. İyi takımlar var. İyi oyuncular var bireysel anlamda ve çok hızlı oyunculardan oluşuyor. Ben bunu seviyorum. O yüzden herhangi bir sıkıntı çekmiyorum” ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor’a gelmeden önce Süper Ligi bilen futbolcular ile görüştüğünü ve olumlu yönde tepkiler aldığını sözlerine ekleyen Dimitrios “Herkes bana kariyerimin daha iyi olacağını ve yeni bir hedef çizmem gerektiğini söyledi. Çok iyi bir seçenek olacağını söylediler. Burayla ilgili sadece olumlu şeyler duyduğum için gelmeyi tercih ettim” şeklinde konuştu.