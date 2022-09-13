Dimitris Itoudis: Bunlar ölüm kalım maçları

Yunanistan’ın başarılı çalıştırıcısı Dimitris Itoudis, kritik önem taşıyan çeyrek final mücadelesinden önce Gazzette.gr’ye açıklamalarda bulundu. Itoudis, ev sahibi Almanya’yı derinlemesine değerlendirdi.

Dimitris Itoudis’in tüm açıklamaları şu şekilde:

“Almanya çok yetenekli bir rakip. Oyununda her şey var. Kendi evlerinde oynuyorlar. Bire bir üzerinden üretebilecek yaratıcıları ve tempoyu kontrol edebilecek yönlendiricileri var. Fizikli bir takımlar ve savunmayı iyi yapıyorlar. Kuşkusuz çok zor bir maç olacak. Almanya’da sadece Schroder veya Wagner yok. Maodo Lo çok iyi bir EuroBasket geçiriyor ve genel olarak Almanya çok iyi kimyaya sahip.”

“Almanya’nın arkasında taraftar desteği olacak, bunun baskı yaratacağını bilemiyorum. Dün Yunan taraftarlardan büyük destek aldık ve yarın daha fazla sayıda olacaklarını düşünüyorum. Herkes bu aşamada bir şeyler iddia etmeye çalışıyor. Bunlar ölüm kalım maçları, işin doğası bu.”

“Gerçek şu ki, geçiş oyununu çok iyi oynuyorlar ve sürpriz bir şekilde sayı çıkartıyorlar. Birincil opsiyonları tıpkı bizim gibi, durdurulmaları zor. Fakat aynı zamanda çembere atak ederek hızlı oynuyorlar. Topu iyi çevirecek ve başkaları için yaratacak oyuncuları var. Schroder, Lo veya Obst perdeden çıkıp üretebilir. Giffey tıpkı diğer uzunları gibi şut atabilir, sahada alan açabilecek bir ekip.”

“Çek savunmasına karşı oynadığımız oyunu değiştireceğimizi sanmıyorum ancak yaptığımız bazı şeyleri geliştirmek istiyoruz. Çek maçında gösterdiklerimiz bizim için yeni bir şey değildi. Bir şeyleri değiştirdik ama bunları grup etabında da yaptık. Giannis dün guard pozisyonuna geçtiğinde onların ritmini tamamen bozduk.

Oyuncularımız uzun boylu rakiplerle savaştı, Sloukas bir pivot gibi oynadı ve Ondrej Balvin ile mücadele etti. Bu tarz Sloukas‘a alışkın değilim ama takımın kazanmasını istiyor ve takımın kazanması için bir şeyler feda etmeye hazır görünüyor. Çoğu insan ‘hadi, Giannis’e kaybetmeyelim’ diyor. Bu daha önce karşılaştığımız bir şey. Durum budur. Önemli olan oyunun nasıl olduğu, skor, fauller, dizilişler… Bütün bu aşama adeta bir satranç mücadelesi. Oyuncular tebrikleri hak ediyor, biz sadece kenardan yardımcı olmaya çalışıyoruz.”

