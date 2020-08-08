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Dimitris Itoudis koronavirüse yakalandı

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 08.08.2020 08:48 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'nın başantrenörü Dimitris Itoudis, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. CSKA Moskova'dan yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Yunan başantrenör Dimitris Itoudis'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi. Itoudis'in evinde karantinaya girdiği ve hazırlık kampının ilk kısmında takımın başında olamayacağı kaydedildi.

Dimitris Itoudis koronavirüse yakalandı

Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın Başantrenörü Dimitris Itoudis'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

CSKA Moskova'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, başantrenör Dimitris Itoudis'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Yunan başantrenörün Atina'daki evinde karantinaya alındığı ve hastaneye gerek olmadığı ifade edildi. 49 yaşındaki çalıştırıcının hazırlık kampının ilk kısmında takımın başında olamayacağı da duyuruldu.

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Anadolu Efes, Itoudis için geçmiş olsun mesajı yayımlayarak, "Turkish Airlines Euroleague takımlarından CSKA Moskova'nın Başantrenörü Dimitris Itoudis'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sayın Itoudis'e ve Covid-19 ile mücadele eden herkese acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA / İHA
FOTOĞRAFLAR: AA / İHA

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