Dimitris Pelkas, Süper Lig'e geri dönüyor! Pendikspor derken...

Fenerbahçe'nin 5 Ekim 2020 tarihinde PAOK'tan transfer ettiği Dimitris Pelkas, geçen sezonun başında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'e kiralanmıştı. İngiliz temsilcisindeki görevini tamamladıktan sonra sarı - lacivertlilerdeki sözleşmesinin de sonuna gelen Yunan yıldız, bonservisini eline almıştı.
Birçok kulübün transfer listesinde olan Pelkas için Süper Lig ekibi Sivasspor harekete geçti. Teknik direktörlük görevine Servet Çetin'i getiren kırmızı - beyazlılar, oyuncunun menajeriyle temas kurdu. Fanatik'in haberine göre 29 yaşındaki futbolcu için tüm şartlar zorlanacak.
Hull City'de 26 resmi maça çıkan Pelkas, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.