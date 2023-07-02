Dimitris Pelkas, Süper Lig'e geri dönüyor! Pendikspor derken...

Fenerbahçe'nin 5 Ekim 2020 tarihinde PAOK'tan transfer ettiği Dimitris Pelkas, geçen sezonun başında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'e kiralanmıştı. İngiliz temsilcisindeki görevini tamamladıktan sonra sarı - lacivertlilerdeki sözleşmesinin de sonuna gelen Yunan yıldız, bonservisini eline almıştı.

SİVASSPOR SÜRPRİZİ

Birçok kulübün transfer listesinde olan Pelkas için Süper Lig ekibi Sivasspor harekete geçti. Teknik direktörlük görevine Servet Çetin'i getiren kırmızı - beyazlılar, oyuncunun menajeriyle temas kurdu. Fanatik'in haberine göre 29 yaşındaki futbolcu için tüm şartlar zorlanacak.

Hull City'de 26 resmi maça çıkan Pelkas, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.



