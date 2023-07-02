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Dimitris Pelkas, Süper Lig'e geri dönüyor! Pendikspor derken...

02.07.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geride kalan sezonun başında Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e kiralanan Dimitris Pelkas, sezonu tamamlamasının ardından sarı - lacivertlilerle olan sözleşmesinin de sonuna geldi. Bonservisini eline alan Yunan yıldızın adı birçok kulüple anılırken, teknik direktörlük görevine Servet Çetin'i getiren Sivasspor'dan sürpriz bir atak geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin 5 Ekim 2020 tarihinde PAOK'tan transfer ettiği Dimitris Pelkas, geçen sezonun başında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'e kiralanmıştı. İngiliz temsilcisindeki görevini tamamladıktan sonra sarı - lacivertlilerdeki sözleşmesinin de sonuna gelen Yunan yıldız, bonservisini eline almıştı.

SİVASSPOR SÜRPRİZİ

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Birçok kulübün transfer listesinde olan Pelkas için Süper Lig ekibi Sivasspor harekete geçti. Teknik direktörlük görevine Servet Çetin'i getiren kırmızı - beyazlılar, oyuncunun menajeriyle temas kurdu. Fanatik'in haberine göre 29 yaşındaki futbolcu için tüm şartlar zorlanacak.

Hull City'de 26 resmi maça çıkan Pelkas, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.


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