DİNAMO KİEV BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu Dinamo Kiev Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dinamo Kiev Beşiktaş maçı canlı olarak yayınlanacak. Şenol Güneş'in çalıştırdığı siyah-beyazlı temsilcimiz, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında avantajlı skoru elde etmeyi umuyor. Karşılaşmayı İngiliz hakem Darren England yönetecek. England'ın yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise John Brooks olarak açıklandı. Dinamo Kiev Beşiktaş maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Dinamo Kiev Beşiktaş maçı canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

DİNAMO KİEV BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dinamo Kiev Beşiktaş maçı bugün (24 Ağustos Perşembe) saat 20.00'de başlayacak.

DİNAMO KİEV BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev Beşiktaş maçı S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

DİNAMO KİEV BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Dinamo Kiev muhtemel 11'i: Bushchan, Tymchyk, Dyachuk, Syrota, Sydorchuk, Shaparenko, Buyalsky, Dubinchak, Yarmolenko, Vanat, Voloshyn

Beşiktaş muhtemel 11'i: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Onur, Amir, Salih, Gedson, Muleka, Aboubakar

BEŞİKTAŞ BU SEZON AVRUPA'DA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da oynadığı 4 karşılaşmadan da üstünlükle ayrıldı.

Avrupa'nın kulüpler bazında en önemli üçüncü organizasyonu olan ligin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla elerken, Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı.

SİYAH-BEYAZLILARIN AVRUPA'DA 235'NCİ MAÇI

Siyah-beyazlı temsilcimiz, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev ile Romanya'nın başkenti Bükreş'te kozlarını paylaşacak. Böylelikle Beşiktaş, Avrupa'da 235. kez sahne almışl olacak.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında çıktığı 234 maçta 88 üstünlük, 47 eşitlik ve 99 mağlubiyet yaşadı.

Bahsi geçen karşılaşmalarda 309 kez fileleri havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 349 gol gördü.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003'te ise UEFA Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.



