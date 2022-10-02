Dinamo Kiev'de tehlike çanları çalmaya başladı! Lucescu'nun koltuğu sallanıyor...

Sezona İyi başlayamayan Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu'nun suyu kaynamış durumda. Oyuncularla arası bozulan ve takımdaki saygısını yitiren Lucescu için her an ayrılık kararı verilebilir.

"İLİŞKİ KOPMUŞ DURUMDA"

Ukraynalı eski futbolcu Ivan Hetsko, yaptığı açıklamalarla durumun detaylarını anlattı. Hetsko, "Kiev'de takım içindeki atmosfer çok kötü. Birçok oyuncu yurt dışına transfer olmak istiyor ama kulüp onları bırakmıyor. Oyuncular ve Mircea Lucescu arasındaki ilişki dostane olmaktan çıktı. Mircea Lucescu'nun yakın gelecekte takım içindeki durumu çözebileceğini düşünmüyorum. Performansı da göz önüne alındığında yakında görevinden ayrıldığını duyacağımızı düşünüyorum. Kulübün asıl sorunu teknik direktör ve oyuncular arasındaki ilişki... Görünüşe göre Lucescu ile oyuncular arasındaki ilişki kopmuş durumda. Futbolcular, geçtiğimiz sezon olduğu gibi hocaları için övgü dolu ifadeler kullanmıyorlar. Korkarım ki Dinamo Kiev'de işlerin teknik direktörün istediği gibi değil kendilerinin istediği gibi ilerlemesi gerektiğini düşünen bir grup oluştu" ifadelerini kullandı.



