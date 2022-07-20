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Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

20.07.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Milyonlarca Fenerbahçeli futbolseverin nefeslerini tutarak beklediği Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı için artık saatler kaldı. Kritik karşılaşma öncesinde sporseverler, 'Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı şifresiz mi?' şeklinde aramaları internet üzerinden yapmaya başladı. Peki, Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak izlenecek?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam Ukrayna Ligi'nin zorlu ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de yeni sezon öncesi oynadığı 6 hazırlık maçının 5'ini kazanan Fenerbahçe, ilk ciddi sınavına Dinamo Kiev karşısında çıkacak. Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe bu akşam Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Polonya'da oynanacak olan kritik mücadele 20 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'da başlayacak. Heyecan dolu mücadele Exxen'den şifreli ve canlı bir şekilde yayınlanacak.

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Dinamo Kiev:

Bushchan, Karavayev, Dubinchak, Zabarnyi, Tymchyk, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov, Harmash, Verbic, Supryaha

Fenerbahçe:

Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Szalai, Ferdi, İsmail, Lincoln, Zajc, İrfan Can, Bruma, Valencia

FENERBAHÇE, DİNAMO KİEV İLE TOPLAM 5 KEZ KARŞILAŞTI

Dinamo Kiev ile daha önce toplamda biri hazırlık maçı olmak üzere 5 kez karşılaşan Fenerbahçe, bu karşılaşmalardan 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken; 4 gol atıp, 7 gol yedi.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KUPALARI'NDAKİ İSTATİSTİĞİ

Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam oynayacağı Dinamo Kiev karşılaşmasıyla birlikte Avrupa Kupaları'ndaki 241. mücadelesine çıkacak. Bugüne kadar Avrupa Kupaları'nda oynadığı 240 maçta 87 galibiyet, 51 beraberlik, 102 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 301 gol atıp, 354 gol yedi.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 33. maçını oynayacak Fenerbahçemiz, 32 karşılaşmada 12 galibiyet ile 10'ar beraberlik ve yenilgi yaşarken; rakip fileleri 47 kez havalandırıp, kalesinde 37 gol gördü.

FENERBAHÇE'DE 9 OYUNCU KADRODA YOK

Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri süren Güney Koreli stoper Kim Min Jae, bu sebepten ötürü Dinamo Kiev maçı kadrosuna dahil edilmedi. Yeni transferlerden Tiago Çukur ile Nazım Sangare ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan isimler.

Jorge Jesus tarafından kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Max Meyer, Mbwana Samatta ve Steven Caulker, kadroda bulunmuyor.


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