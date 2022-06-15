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Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?

15.06.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman hangi gün oynanacak sorusunun yanıtı binlerce futbolsever tarafından sorgulanmaya başladı. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında, temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi, güçlü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev oldu. İlk maçı deplasmanda Kiev'de oynayacak olan Fenerbahçe, mutlak galibiyet parolasıyla sahada olacak. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?

Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından Dinamo Kiev maçı için hazırlıklara başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer hamleleri de yapılıyor. Birçok taraftar ise 'Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Ukrayna'nın güçlü ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev ile Fenerbahçe mücadelesi 19 Temmuz 2022 Salı günü oynanacak. Karşılaşmanın henüz saat ve kanal bilgisi bulunmuyor.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Kiev'e konuk olacak. İlk maç 19 Temmuz Salı, rövanş maçı ise 26 Temmuz Salı akşamı, Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile hem deplasmanda hem de kendi sahasında 2 maça çıkacak olan Fenerbahçe, turu geçmesiyle birlikte aşağıda bulunan muhtemel rakipleriyle eşleşecek;

Monaco

Midtjylland / AEK Larnaca

Sturm Graz

Union Saint-Gillo

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UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Futbol Kulübü
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