Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, güçlü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda bu sezonki ilk ciddi sınavına çıkacak olan Fenerbahçe'nin yeni transferleri ve Jorge Jesus yönetimindeki ilk sınavı merak ediliyor. Heyecan dolu mücadelenin canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

DİNAMO KİEV FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda karşı karşıya gelecek. Muhteşem mücadele 20 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'da yayınlanacak. Kritik mücadele Exxen'den canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE'DE ÜST ÜSTE TRANSFER BOMBALARI

Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de bu sezon iyi bir performans sergilemek isteyen Fenerbahçe, ünlü teknik adam Jorge Jesus'la çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezon öncesinde takıma birçok yeni transfer yapan Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Tiago Çukur, Joshua King ve Willian Arao transferlerini açıkladı.

Fenerbahçe'nin yeni sezonda transferleriyle birlikte sergileyeceği performans tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor.

MÜCADELE POLONYA'DA OYNANACAK

Ukrayna'da meydana gelen savaş sebebiyle Dinamo Kiev Fenerbahçe mücadelesi Polonya'da oynanacak.

