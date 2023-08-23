Dinamo Zagreb'den Fenerbahçe'yi kızdıran açıklama!

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala özellikle kaleci konusunda arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, uzun süredir listesinde bulunan ve görüşmeler gerçekleştirdiği Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaşmıştı. Dinamo Zagreb cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıran açıklama geldi.

LIVAKOVİC MAÇTA OYNAYACAK"

"Dominik Livakovic, Sparta Prag maçında Dinamo Zagreb kalesinde olacak mı?" sorusunu cevaplayan Jakirovic, "Livakovic mi? Bugünkü bilgilere yarın kalede Livakovic olacak." açıklamasını yaptı.

İKİ MAÇTA DA OYNATMAK İSTİYORLAR

Dinamo Zagreb'in Livakovic'i Sparta Prag maçlarında oynatarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak için yardımcı olmasını istiyor. Fenerbahçe'nin bu talebi nasıl karşılayacağı ise henüz bilinmiyor.

