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Dinamo Zagreb'den Fenerbahçe'yi kızdıran açıklama!

23.08.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kaleci arayışında mutlu sona ulaştı. Livakovic ile her konuda anlaşan sarı-lacivertlileri kızdıran bir açıklama geldi.

Dominik Livakovic

Dominik Livakovic

HIR Hırvatistan
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Dinamo Zagreb
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Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala özellikle kaleci konusunda arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, uzun süredir listesinde bulunan ve görüşmeler gerçekleştirdiği Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaşmıştı. Dinamo Zagreb cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıran açıklama geldi.

LIVAKOVİC MAÇTA OYNAYACAK"

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"Dominik Livakovic, Sparta Prag maçında Dinamo Zagreb kalesinde olacak mı?" sorusunu cevaplayan Jakirovic, "Livakovic mi? Bugünkü bilgilere yarın kalede Livakovic olacak." açıklamasını yaptı.

İKİ MAÇTA DA OYNATMAK İSTİYORLAR

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Dinamo Zagreb'in Livakovic'i Sparta Prag maçlarında oynatarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak için yardımcı olmasını istiyor. Fenerbahçe'nin bu talebi nasıl karşılayacağı ise henüz bilinmiyor.

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