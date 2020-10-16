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Dinar ‘Kadın Kültür Evi’ inşaatı tüm hızıyla sürüyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 16.10.2020 11:41 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yapımına başlanan ‘Kadın Kültür Evi’ inşaatı tüm hızıyla sürerken yaklaşık 2 sonra bitirilmesi planlanan inşaattaki çalışmalar Afyonkarahisar Valiliği tarafından drone ile havadan görüntülendi.Vali Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek hanımefendi önderliğinde, il genelinde hayata geçirilen Kadın Kültür Evi Projesi kapsamında Dinar ilçesinde de çalışmalar devam ediyor.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yapımına başlanan ‘Kadın Kültür Evi’ inşaatı tüm hızıyla sürerken yaklaşık 2 sonra bitirilmesi planlanan inşaattaki çalışmalar Afyonkarahisar Valiliği tarafından drone ile havadan görüntülendi.
Vali Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek hanımefendi önderliğinde, il genelinde hayata geçirilen Kadın Kültür Evi Projesi kapsamında Dinar ilçesinde de çalışmalar devam ediyor. Dinar Kadın Kültür Evi için ilçenin merkezi konumunda olan salı pazarı girişinde bin 130 metrekare (m2) arazi ihale edildi. 185 m2 kapalı, 165m2 açık (teras) olmak üzere toplamda 350 m2 kullanım alanı olacak Kadın Kültür Evi binasının 60 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor. İnşaat için yer teslimi yapıldı ve çalışmalara hız verildi.
Kadın Kültür Evi binasında derslik, atölye, kütüphane dinlenme odası, çocuk oyun alanı, bebek bakım odası, mutfak, kafeterya, mescit, bahçesinde spor alanı ve kamelya yapılması planlanıyor. Bina tamamlandığında Dinarlı kadınlar nezih ve ferah bir ortamda sosyal ve kültürel etkinliklere ve bilgilendirici eğitim faaliyetlerine katılabilecekler.

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