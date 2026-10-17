Dinlenirken neden suçluluk hissediyoruz? Uzman psikolog 3 maddede açıkladı

Günümüzde yoğun çalışmak ve sürekli meşgul olmak, başarının göstergelerinden biri olarak görülür. Bu anlayış, kişilerin mola verirken, hafta sonlarında dinlenirken veya kendilerine zaman ayırırken bile suçluluk hissetmelerine yol açabilir.

Klinik psikolog Dr. Anitha Bharathan'a göre kişinin öz değerini üretkenlikle ilişkilendirmesi, mükemmeliyetçilik ve kaygı, dinlenmeyi zorlaştıran temel etkenler arasında yer alıyor.

Peki, dinlenirken neden suçluluk hissediyoruz ve bu duyguyla nasıl başa çıkabiliriz?

1. ÖZ DEĞERİMİZİ ÜRETKENLİKLE İLİŞKİLENDİRİYORUZ

Çocukluk döneminden itibaren meşgul olmanın başarı, dinlenmenin ise tembellik olarak görüldüğü bir ortamda büyümek, kişinin zamanla bu düşünceleri benimsemesine neden olabilir. Böylece dinlenmek, doğal bir ihtiyaç olmaktan çıkıp ancak yeterince çalıştıktan sonra hak edilen bir ödül gibi algılanabilir.

Kişi bedenen yorulsa bile zihninde yapılacak işleri sıralamaya, yeterince çalışıp çalışmadığını sorgulamaya devam edebilir. Ayrıca boş zamanlarda ortaya çıkan kaygılar, çözülmemiş duygular ve yetersizlik hissi de kişiyi yeniden bir işle uğraşmaya yöneltebilir.

2. MÜKEMMELİYETÇİLİK VE KAYGI DİNLENMEYE ENGEL OLUYOR

Kendileri için yüksek standartlar belirleyen kişiler, yapılacak işlerin hiçbir zaman tamamen bitmediğini düşünebilir. Mola vermenin geride kalmak, başkalarını hayal kırıklığına uğratmak veya kontrolü kaybetmek anlamına geldiğine inanabilir.

Bu düşünceler, dinlenmeyi rahatlatıcı bir süreç yerine tehdit gibi algılamalarına neden olabilir. Oysa yeterli dinlenme; dikkat, hafıza, karar verme ve duyguları düzenleme gibi zihinsel işlevleri destekler. Dinlenme ihtiyacını sürekli ertelemek ise zamanla zihinsel yorgunluğa, sinirliliğe ve verimlilikte düşüşe yol açabilir.

3. DİNLENMEYİ ÖĞRENMEK VE SUÇLULUK DUYGUSUNU SORGULAMAK GEREKİYOR

Dinlenirken hissedilen suçlulukla başa çıkmak için öncelikle günün her anının verimli geçirilmesi gerektiği düşüncesini sorgulamak önem taşır.

Dr. Bharathan, kısa molalar planlamayı ve bu zamanlara herhangi bir üretkenlik hedefi yüklemeden dinlenmeyi denemeyi önerdi.

Suçluluk hissini yanlış bir şey yapıldığının kanıtı olarak görmek yerine öğrenilmiş bir tepki olarak değerlendirmek de önemli bir adım. Kişi, dinlenmek için bütün işlerini bitirmek veya kendisini tüketmek zorunda olmadığını zamanla öğrenebilir.

Dinlenememe durumu kalıcı hale geliyorsa ve yoğun kaygı, uyku sorunları ya da tükenmişlik belirtileri eşlik ediyorsa bir ruh sağlığı uzmanından destek almak faydalı olabilir.

Unutmayın: Dinlenmek tembellik değil, fiziksel ve ruhsal sağlığın temel ihtiyaçlarından biridir. Her an üretmek zorunda olmadığınızı kabul etmek, daha dengeli bir yaşamın ilk adımı olabilir.