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Liverpool'un yıldızı Diogo Jota, son yolculuğuna uğurlandı! Yakın arkadaşı tabutunu taşırken gözyaşlarına boğuldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli futbolcusu Diogo Jota'nın trafik kazasında hayatını kaybetmesi, futbol camiasını derinden üzmüştü. Bugün düzenlenen cenaze töreninde arkadaşları Jota'ya vedasını gerçekleştirdi. Özellikle takım arkadaşlarının gözyaşlarını tutamaması görenleri bir kez daha yıktı.

Liverpool'un yıldızı Diogo Jota, son yolculuğuna uğurlandı! Yakın arkadaşı tabutunu taşırken gözyaşlarına boğuldu
Emre Şen

Portekizli forvet, İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte yaşamını yitirmişti. Jota'nın cenaze töreni bugün gerçekleşti. Futboldan samimi olduğu Ruben Neves, Jota'nın tabutunu taşırken gözyaşlarına boğuldu.

CENAZE TÖRENİNDE DUYGUSAL ANLAR

Liverpool un yıldızı Diogo Jota, son yolculuğuna uğurlandı! Yakın arkadaşı tabutunu taşırken gözyaşlarına boğuldu 1

Liverpool ve Portekizli oyuncular, Diogo Jota ve Andre Silva'nın cenaze törenine katıldı. Dün akşam ABD'de Kulüpler Dünya Kupası maçına çıkan Ruben Neves, maç biter bitmez Portekiz'e uçtu ve yakın arkadaşı Diogo Jota'nın cenaze törenine katıldı.

HERKESİ HÜZNE BOĞDU

Liverpool un yıldızı Diogo Jota, son yolculuğuna uğurlandı! Yakın arkadaşı tabutunu taşırken gözyaşlarına boğuldu 2

Diogo Jota'nın cenaze töreninde yakın arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. O anlar görenleri bir kez daha yıktı.

"BU HİÇ MANTIKLI DEĞİL..."

Liverpool un yıldızı Diogo Jota, son yolculuğuna uğurlandı! Yakın arkadaşı tabutunu taşırken gözyaşlarına boğuldu 3

Jota'nın milli takımdan arkadaşı Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo, sosyal medya paylaşımında, "Bu hiç mantıklı değil. Az önce milli takımda birlikteydik, yeni evlenmiştin. Her zaman ailen, çocukların ve eşinle olacağını biliyorum. Huzur içinde yat. Seni özleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

"YASTAYIZ"

Liverpool un yıldızı Diogo Jota, son yolculuğuna uğurlandı! Yakın arkadaşı tabutunu taşırken gözyaşlarına boğuldu 4

Her iki kardeşin de daha önce formasını giydiği Portekiz kulübü Porto ise "Yastayız. Diogo Jota ve gençlik kadromuzdaki sporcumuz olan kardeşi Andre Silva'nın ailesine ve arkadaşlarına içten taziyelerimizi sunmaktan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Huzur içinde yatsınlar." mesajını paylaşmıştı.

"DIOGO JOTA'NIN TRAJİK ÖLÜMÜNDEN DOLAYI PERİŞAN OLDUK"

Liverpool un yıldızı Diogo Jota, son yolculuğuna uğurlandı! Yakın arkadaşı tabutunu taşırken gözyaşlarına boğuldu 5

Vefatı ardından açıklama yapan Liverpool:

"Diogo Jota'nın trajik ölümünden dolayı perişan olduk. Liverpool, şu anda başka bir yorumda bulunmayacak. Diogo ve Andre'nin ailesinin, arkadaşlarının, takım arkadaşlarının ve kulüp personelinin, akıl almaz bir kayıpla başa çıkmaya çalıştığı bir dönemde mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ediyoruz. Onlara tam desteğimizi sunmaya devam edeceğiz."

SAYGI DURUŞU YAPILDI

Liverpool un yıldızı Diogo Jota, son yolculuğuna uğurlandı! Yakın arkadaşı tabutunu taşırken gözyaşlarına boğuldu 6

2025 Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçlarında, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli futbolcusu Diogo Jota'nın trafik kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla saygı duruşu yapıldı. Ruben Neves ve Joao Cancelo, arkadaşları Diogo Jota için yapılan saygı duruşunda gözyaşlarına hakim olamadı.

20 NUMARALI FORMA EMEKLİ EDİLDİ

Liverpool un yıldızı Diogo Jota, son yolculuğuna uğurlandı! Yakın arkadaşı tabutunu taşırken gözyaşlarına boğuldu 7

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, trafik kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki Portekizli futbolcusu Diogo Jota'nın 20 numaralı formasını emekliye ayırdığını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool cenaze Diogo Jota
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