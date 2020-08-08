Direkli Mağarası'nda kazılar başladı

Kahramanmaraş'ta 13 yıldır devam Direkli Mağarası'ndaki kazıların bu yılki bölümü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında başladı.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Döngel Mahallesi'ndeki Direkli Mağarası'nda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Cevdet Merih Erek'in girişimiyle 2007'de başlayan kazıların bu yılki bölümüne, üniversite öğrencileri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri katılıyor.

Erek, AA muhabirine, pandemi tedbirleri altında 14. sezon kazılarına başladıklarını söyledi.

Pandemi nedeniyle 2020'nin diğer yıllara göre daha farklı olduğuna işaret eden Erek, her şeyin başında sağlığın geldiğine değinerek, normal hayattaki işlerin de tedbirlerle yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğüyle yaptıkları temaslar sonucunda bu sene kazıları gerçekleştirmeye karar verdiklerini ifade eden Erek, pandemi nedeniyle ekip sayısını yarı yarıya indirerek 10 kişiyle çalışmalara başladıklarını aktardı.

Kazı evlerinin müsait olması nedeniyle de her odada tek kişi kalarak pandemi sürecini geçirdiklerini ifade eden Erek, "İş güvenliği uzmanlarınca yapılan testlerde de ekip üyelerimizin hiçbirinde de virüse rastlanmadı. Bu de sevindirici bir haber. Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün destekleriyle kazılarımızı sürdürüyoruz." dedi.