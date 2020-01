Direksiyon eğitmenleri Şehzadeler’de yetişiyor

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi, sürücü kurslarında çalışmak isteyenler için ’direksiyon eğitmenliği’ kursu açtı. Kurslar, çevre il ve ilçelerden de yoğun ilgi gördü.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan direksiyon eğitmenliği kursu için talep patlaması yaşanıyor. Açılan 5 haftalık kursu tamamlayarak belgesini alan eğitmenler, herhangi bir sürücü kurusunda direksiyon eğitmeni olarak çalışabiliyor. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Osman Kuşçuoğlu, her eğitim merkezinde bu kursun açılmadığını vurgulayarak, “Toplam 200 saat olan bu kursumuz 5 hafta sürmekte olup, 4 öğretmenimiz görev almaktadır. Şu ana kadar 2 ayrı kursumuzu tamamlayarak 80 direksiyon eğitmeni yetiştirdik ve sertifikalarını teslim ettik. Halen devam eden 40’ar kişilik 2 ayrı kursumuzda da 80 kursiyerimize yönelik kursumuz var. Gelen talep üzerine bir kurs daha açabiliriz” diye konuştu.

Denizli ve Uşak’tan kursa geliyorlar

Kursun şu an Manisa’da tek olduğunu ifade eden Kuşçuoğlu, verilen kursa il dışından da talep geldiğini belirterek, şöyle devam etti:“Manisa dışındaki illerde de açılan kursumuza talep var. Yakın illerden özellikle Denizli ve Uşak’ta kurs için gelen arkadaşlarımız var. Hatta verdiğimiz kurs için Halk Eğitim Merkezimizi Zonguldak ilinden ’kursun şartları nelerdir’ diye arayan bile var. Şu an kursumuza talep patlaması var. Çünkü işsizler için bir iş fırsatı ortaya çıkarıyoruz. Bizler de bu kursları açarak onların iş bulmalarına ve mutlu olmalarına katkı sağladığımız için mutlu oluyoruz”

Kuşçuoğlu, kurs bitiminde belgelerini alan kursiyerlerin bir an önce eğitime başlayabilmeleri için gerekli olan diğer eğitimlerinde merkezlerinde açıldığını sözlerine ekledi.